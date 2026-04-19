Celjani izkoristili prvo zaključno žogo in potrdili naslov prvaka, končuje se v Kidričevem #vŽivo

V 31. krogu 1. SNL so nogometaši Celja izkoristili prvo zaključno žogico za osvojitev naslova slovenskih prvakov, potem ko je zasedba Vitorja Campelosa nadaljevala stoodstotni niz pod vodstvom portugalskega stratega in zmagala v Murski Soboti. Celjani so proti Muri slavili z 2:0 in potrdili svoj tretji naslov. Aluminij v sklepnem dejanju kroga gosti Bravo. Krog se je začel v soboto z visoko zmago Kopra nad Radomljami (3:0), na drugi tekmi je Maribor z 2:0 ugnal Primorje in po porazu v prejšnjem krogu proti Kopru vendarle prišel do polnega izkupička. Olimpija je v tem krogu prosta.

Nedelja, 19. april:

Celjani potrdili naslov

Nogometaši Celja so v 31. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z 2:0 (2:0). S tem so si zagotovili tretji naslov državnega prvaka, potem ko so bili najboljši že v sezonah 2019/20 in 2023/24. Celjani so izkoristili že kar prvo zaključno žogo za potrditev naslova. Čeprav so jeseni v Murski Soboti izgubili, so tokrat gosti nadaljevali prikaz dobre forme, ki jim je prinesla tudi šesto zmago zapovrstjo, vse pod vodstvom Vitorja Campelosa.

Celjska zasedba, ki sta jo v tej sezoni vodila še Albert Riera in Ivan Majevski, je povsem zasluženo znova prvak, saj je na vrhu lestvice neprekinjeno vse od 3. kroga. Zdaj ima nedosegljivih 13 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Koprom. Celje, ki je med drugimi pogrešalo Maria Kvesića, Mateja Poplatnika in Rudija Požega Vancaša ter kaznovanega Damjana Vukliševića, je takoj prevzelo pobudo, v deseti minuti pa prvič strlo obrambni zid Mure. Kapetan Žan Karničnik je takrat udaril z 20 metrov in matiral nemočnega Žigo Fermiška v Murinih vratih.

Žan Petrovič je v 24. minuti preslabo pazil na podajalca pri prvem zadetku Milota Avdylija, ki je prišel do strela na desni strani kazenskega prostora in z diagonalnim strelom podvojil prednost gostov, s tem pa postavil tudi končni izid tekme.

Aluminij in Bravo na "generalki" za pokalni polfinale

Aluminij bi si lahko že v kratkem zagotovil obstanek, Bravo pa se za Evropo poleg pokala poteguje tudi v prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer Krog bosta v nedeljskem popoldnevu sklenila Aluminij in Bravo. Aluminij je trenutno na sedmem mestu s 35 točkami, Bravo je četrti z 12 točkami več in se krčevito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Ekipi se bosta v prihodnjem tednu pomerili še enkrat, saj si bosta v četrtek stali nasproti v polfinalu pokalnega tekmovanja, tako da velja zaradi ogromnega vložka na omenjeni tekmi danes v Kidričevem pričakovati določene taktične skrivalnice.

Pokalnega zmagovalca, v drugem polfinalu se bosta udarila Radomlje in Brinje Grosuplje, čaka izdatna nagrada. Ne le lovorika, ampak tudi igranje v Evropi in to najmanj štiri tekme, saj bi slovenski pokalni zmagovalec začel pot v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Maribor do minimalne zmage

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovanega Bradleyja M'Bonda, so po treh tekmah in dveh zaporednih porazih le prišli do nove zmage, s katero so se drugouvrščenemu Kopru ob tekmi manj približali na pet točk, hkrati pa se obdržali na tretjem mestu, ki tudi še prinaša evropska tekmovanja. Na drugi strani je Primorje izgubilo četrtič zaporedoma in ostaja deveto, štiri točke za rešilnim osmim mestom, ki ga zaseda Mura.

Sicer precej neprepričljivi Maribor je povedel v 32. minuti, ko je po kotu z desne strani Benjamin Tetteh žogo z glavo podal pred vrata, kjer jo je prav tako z glavo v mrežo preusmeril Pijus Širyvs. Tri točke Štajercev je v 86. minuti potrdil Hilal Soudani, ki je izkoristil nesebično podajo Tia Cipota. Patrik Mohorović je namreč stekel iz vrat, do žoge je pred njim prišel Cipot, ki je nato takoj poiskal prostega Soudanija.

Maribor je tekmo končal brez prejetega zadetka. Foto: Jure Banfi

Koper nadigral Radomlje

Radomljani so tekmo s Koprom začeli v precej spremenjeni podobi, mesto sta v začetni enajsterici dobila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto. To je tudi dosegla in s tem vsaj do nedelje preložila potrditev celjskega naslova državnih prvakov ter se utrdila na drugem mestu, ki tako kot tretje prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

Koper je bil boljši od Radomelj. Foto: Filip Barbalić

Koprska zasedba je hitro povedla, ko je v šesti minuti Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugo vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. Po seriji zapravljenih priložnosti je Koper v 33. minuti podvojil vodstvo, v središču dogajanja se je znašel Jean Pierre Longonda, saj je sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Enej Klampfer. V 71. minuti pa so si domači zabili še en avtogol, a tudi ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, le malce zatem pa je Iličić le povišal prednost na 3:0, ko je Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

1. SNL, 31. krog:

Sobota, 18. april:

Lestvica