Aluminij ušel Muri na +10, Makedonec zadel že desetič

Nogometaši Celja so v derbiju 30. kroga doma premagali Olimpijo in se še dodatno približali naslovu državnih prvakov. Pred drugouvrščenim Koprom, ki je v torek premagal Mariborčane, imajo pet krogov pred koncem 13 točk prednosti, tako da lahko že konec tedna tudi v teoriji potrdijo naslov. Olimpija je po zmagi Brava nad Primorjem (2:1) in porazu padla na peto mesto, za Mariborom in Bravom zaostaja točko, tako da se obeta hud boj za Evropo. V zadnji tekmi kroga je Aluminij doma premagal Muro z 2:1 in ji na lestvici pobegnil za kar deset točk.

Četrtek, 16. april:

Zadnja tekma 30. kroga je bila odigrana v Kidričevem, sedmouvrščeni Aluminij pa je na njej premagal Muro (2:1) in se ji na lestvici oddaljil na okroglih deset točk razlike. Štajerci so s tem pod taktirko Jure Arsića prekinili niz petih tekem brez zmage, hkrati pa si okrepili samozavest pred pomembnim tednom, v katerem jih čakata dve tekmi z Bravom. Najprej za prvenstvene točke, nato pa polfinalni dvoboj pokalnega tekmovanja, edinstvene bližnjice ne le za lovoriko, ampak tudi Evropo!

V 35. minuti je Kidričane popeljal v vodstvo Eric Taylor. 24-letni Ganec je tako dosegel prvi zadetek za Aluminij, odkar nastopa v Kidričevem kot posojeni nogometaš Maribora. Pred tem je enkrat v tej sezoni zadel v polno tudi v dresu vijolic.

Veselje nogometašev Aluminija po zadetku Ericka Taylorja, njegovem strelskem prvenecu v dresu Kidričanov.

Gostitelji so zaigrali bolje tudi v drugem polčasu, Makedonec Behar Feta pa je v 74. minuti podvojil prednost. To je bil že njegov deseti zadetek v 1. SNL, s čimer se je na lestvici najboljših strelcev povzpel na tretje mesto. Podajo je prispeval komaj 18-letni up slovenskega nogometa Lukas Čeh, sin nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste Nastje Čeha.

Aluminij bi lahko tik pred koncem rednega dela še povišal prednost, a je Rok Maher zatresel vratnico. Gostje, ki ostajajo na osmem mestu, a imajo pred devetouvrščenim Primorje štiri točke prednosti, so vendarle dosegli vsaj častni zadetek. V sodnikovem podaljšku ga je vknjižil Vanja Kulenović. Podajo je prispeval Nejc Ajhmajer.

Celjani po zmagi nad Olimpijo do prve zaključne žogice

Celjani so dobro formo zadnjega obdobja potrdili še z zmago proti Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna - s porazom Kopra in/ali zmago v Murski Soboti - potrdijo svojo tretjo zvezdico. Olimpijo pa do konca sezone čaka še ogorčen boj za drugo in tretje mesto, ki bosta še vodila v evropska tekmovanja. Za drugim zaostaja za šest, za tretjim pa za točko.

Celjani so imeli prvo lepo priložnost v osmi minuti, ko je Nikita Josifov žogo nekoliko z leve strani kazenskega prostora že poslal mimo Matevža Vidovška, a zadel vratnico. Pozneje je tudi Olimpija prišla do treh strelov, ki pa niso bili posebej nevarni.

Nevarnejši je bil poskus Maria Kvesića od daleč v 21. minuti, vendar je ljubljanski vratar Vidovšek dobro reagiral. Pet minut pozneje je Armandas Kučys po novi obetavni akciji zadel le zunanji del mreže ljubljanskih vrat, Milot Avdyli pa je v 36. minuti po novi podaji razpoloženega Kvesića spet poskrbel za precej Vidovškovega dela.

V 40. minuti pa so gostitelji prišli do zasluženega vodstva. Svit Sešlar in Kučys sta izvedla dvojno podajo, litovski napadalec pa je nato z roba kazenskega prostora z nizkim strelom zadel za 1:0.

Alex Blanco je v drugem polčasu kot prvi poskusil srečo, vendar grešil celjska vrata, že v nasprotnem napadu pa so Celjani v 49. minuti izpeljali imenitno akcijo za podvojitev prednosti. Juanjo Nieto je podal nizko podajo v globino v kazenski prostor, tam je Sešlar s peto žogo lepo oddal do vtekajočega Josifova, ta pa je nato zadel za 2:0.

Celjani lahko naslov potrdijo že konec tedna.

V 51. je Kučys s strelom od daleč zadel še vratnico ljubljanskih vrat, pozneje pa so domačini držali žogo in na videz brez težav nadzorovali dogajanje. Kučys je še enkrat poskusil v 60. minuti, malce za njim še Avdyli, nato dvakrat Damjan Vuklišević, izid pa je ostal nespremenjen.

V 69. minuti je Dino Kojić poskusil od daleč na drugi strani, toda tudi on za več kot meter zgrešil cilj, Diga pa je po nekaj odločnejših minutah gostov zadel vratnico iz bližine malce z desne strani. Domači pa so hitro spet uveljavili svojo igro in do konca tekmecem niso dopustili ničesar več. Ob koncu je bilo nekaj živčnosti, zaradi katere je predčasno tekmo končal Damjan Vuklišević.

Priznanje za kapetana in zmaga po preobratu

Preostala dva obračuna 30. kroga bo zaznamoval boj za obstanek. Tako Primorje kot Mura nujne točke iščeta na gostovanju. Ajdovci pravkar gostujejo v Stožicah pri Bravu, kjer so se pred tekmo poklonili stotim nastopom kapetana Martina Pečarja v prvi slovenski ligi.

Kapetan Brava Martin Pečar je prejel priznanje za sto nastopov v prvi slovenski ligi.

Čeprav so domači bolje začeli, so prvi zadeli gostje. Po dvojni podaji z Rogerjem Murillem je Elian Demirović ob precej statični obrambi Brava prišel približno do 12 metrov od gola in z nizkim strelom v 12. minuti ukanil Uroša Likarja. V 22. minuti so imeli tudi Ljubljančani izvrstno priložnost za izenačenje, ko je iz bližine streljal Nathan Monzango, ajdovski vratar Patrik Mohorović pa se je izkazal s pravočasnim posredovanjem. Slednji je bil na mestu tudi v 35. minuti po poskusu Divina Omoregia kar precej z desne strani kazenskega prostora.

Domači strateg Aleš Arnol je za drugi polčas vpoklical svoja standardna krilna igralca Venusta Baboulaja in Jakoslava Stankovića, Bravo pa je imel v 51. minuti prvo priložnost v drugem polčasu, vendar je Martin Pečar meril malce previsoko s 15 metrov. Je pa Pečar v 55. minuti prispeval podajo za zadetek Brava, a tudi ta ni obveljal, saj so sodniki dosodili igranje z roko. Fallou Faye je namreč žogo zadel z glavo, a jo poslal v svojo roko, od nje pa se je odbila v mrežo.

Bravo je imel terensko pobudo, igralci Tončija Žlogarja pa so bolj ali manj branili. Če so dotlej obrambne naloge opravljali solidno, pa se pri tem niso izkazali v 72. minuti. Luka Lukanić je namreč poslal žogo z desne strani pred vrata, kjer so se branilci Primorja in vratar zgolj gledali, tako da je Gašper Jovan povsem neoviran prišel do žoge in jo iz bližine poslal v mrežo za 1:1.

Bravo je slavil po preobratu. Foto: Luka Kotnik Takoj zatem se je Ajdovcem na drugi strani ponudila lepa priložnost za novo vodstvo, ko je od obrambe pozabljen Nik Jermol streljal v osrčju kazenskega prostora, a tega ni izvedel najbolje. Takoj zatem sta streljala še Sandro Jovanović in znova Jermol, a je ostalo pri 1:1. Zato pa je v 79. minuti Bravo povedel, ko je Kenan Toibibou s 15 metrov žogo poslal proti mreži, Mohorović pa je bil prekratek, tako da je končala v mreži. Dve minuti pozneje je še Admir Bristrić prišel pred vratarja Primorja, a zadel vratnico. Na svoji desni je sicer imel povsem odprtega Baboulaja pred praznimi vrati. Rezultat se ni več spremenil.

Koprčani z zaušnico Mariboru, Viole predčasno zapustile Bonifiko

Koper in Maribor sta odigrala pomembno tekmo za uvrstitev med prva tri mesta, ki bodo vodila v evropska tekmovanja. Statistika ni bila naklonjena ne eni ne drugi zasedbi. Koper je namreč Mariborčane na medsebojnih ligaških tekmah premagal le enkrat na zadnjih desetih obračunih, Maribor pa v Kopru ni zmagal že dobra tri leta.

Josip Iličić je zadel za 1:0.

Slab niz Štajercev na Obali pa se je nadaljeval. Kljub dobri igri so zaostajali v prvem polčasu, v drugem pa hitro ostali brez izključenega igralca ter tako Kopru olajšali pot do zmage, ki jih je utrdila na drugem mestu lestvice. Koprčani imajo zdaj že pet točk prednosti pred tretjeuvrščenimi vijoličnimi (tekma manj).

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Marka Španringa in Pijusa Širvysa ter poškodovanega Čedomirja Bumbića, so imeli prvi na tekmi resno priložnost, in sicer je v 16. minuti Tio Cipot zadel vratnico s strelom iz prve, ko je stekel za hrbet koprske obrambe. Le malce zatem je bila četa Fede Dudića na vse bolj razmočenem igrišču znova blizu vodilnemu zadetku, ko je Bradley M'Bondo povlekel žogo na rob kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom tudi on zadel spodnji del vratnice koprskih vrat.

Maribor je v prvem polčasu dvakrat zadel okvir vrat, našel je tudi pot do gola, a je bil ta razveljavljen.

V 25. minuti je Sheyi Ojo v lastnem kazenskem prostoru spotaknil Josipa Iličića, tako da so Primorci prišli do najstrožje kazni. To je v 27. minuti izvedel prav povratnik po kazni Iličić ter žogo poslal v malo mrežico za 1:0. Zdelo se je, da so Štajerci zasluženo izenačili v 34. minuti, ko je Jan Repas podal žogo do Cipota na levo stran kazenskega prostora, slednji pa je z diagonalnim strelom s 15 metrov matiral Metoda Jurharja, toda gol ni obveljal. Glavni sodnik Halilović je namreč po posredovanju Vara in ogledu videoposnetka gol zaradi prekrška v začetku napada razveljavil in žogo dosodil Kopru.

Prekršek pa je storil tudi M'Bondo v 50. minuti nad Markom Pabaijem, zaradi katerega je dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Domači so prišli do drugega gola v 61. minuti, ko je Leo Rimac po spretni podaji Bassirouja N'Diayeja stekel proti Jugu in ga premagal za svoj osmi gol sezone.

V 87. minuti pa je domača vrsta povedla s 3:0, potem ko je Andraž Ruedl najprej zadel stičišče prečke in vratnice, odbito žogo pa je v mrežo pospravil N'Diaye. V 90. minuti so gostje le še zmanjšali zaostanek, ko je Ali Reghba podal z desne strani, Jurhar pa je nespretno lovil žogo in jo spravil v lastno mrežo.

