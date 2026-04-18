Voznik avtobusa ni hotel ustaviti: "Ustavil bom le, če me ustavi policija"

Celjske policiste je v petek za pomoč prosila občanka, ker sta njena hči in njena prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri proti Ljubljani. "Ustavil bom le v primeru, če me ustavi policija," se je odzval voznik avtobusa, ko sta ga prosili, če lahko izstopita prej.

Ko sta dekleti voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Na celjskem območju so ga nato res ustavili in dekleti sta lahko zapustili avtobus. Počakali sta, da ju je prišel iskat oče ene od deklet.

"Redkokdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavimo," so ob tem še dogodek komentirali celjski policisti.