Iran ZDA Izrael vojna Bližnji vzhod Donald Trump

Sobota, 18. 4. 2026, 7.26

51 minut

Trump: Premirje v Iranu bi se lahko končalo, če do srede ne bo dosežen dogovor

Donald Trump | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi lahko prekinil premirje z Iranom, če do srede ne bo dosežen dolgoročni dogovor o koncu vojne.

"Morda je ne bom podaljšal, vendar bo blokada iranskih pristanišč ostala," je ameriški predsednik Donald Trump povedal novinarjem na letalu Air Force One ob vrnitvi v Washington. Ob tem je sicer dejal, da so pogajanja z Iranom vstopila v zaključno fazo in da kmalu pričakuje pozitiven izid. Poudaril je, da je bila ameriška blokada "zelo uspešna" in da je imela kombinacija ukrepov v zadnjih tednih močan vpliv.

Znova je izpostavil, da je glavni cilj pogajanj preprečiti Iranu razvoj jedrskega orožja. "Ne moremo dovoliti, da bi Iran imel jedrsko orožje. To je nad vsem drugim," je dejal. Na vprašanje, ali so se o pogojih sporazuma že dogovorili, je Trump odgovoril, da so se o marsičem že dogovorili, čeprav je priznal, da Iran javno pošilja drugačna sporočila.

Zatrdil je, da bodo ZDA prevzele iranski jedrski material, če bo dosežen dogovor. Dodal je, da bodo ZDA material prevzele po podpisu sporazuma, v primeru, da do dogovora ne bo prišlo, pa bo po njegovih besedah Washington "to rešil na drugačen, manj prijazen način".

Brez sporazuma sledi novo bombardiranje

Trump ni izključil možnosti nadaljevanja vojaških operacij, če pogajanja ne bodo uspešna. "Če ne bomo podaljšali premirja, bomo morali znova začeti bombardirati," je dejal in dodal, da bo blokada ostala v veljavi.

Glede odnosov z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pa je povedal, da se "ne strinjata o vsem", vendar da sta "zelo dobra partnerja".

Trump napovedal presenečenje

Trump je napovedal tudi tiskovno konferenco, kjer bo predstavil, kot je dejal, zelo pozitivno stvar za državo. "To ni neposredno povezano z Iranom, ampak vse na koncu vodi k Iranu," je dejal.

