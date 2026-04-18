Sreča Šeška in soigralcev na derbiju, Bijol zaploskal mojstrovini soigralca

V 33. krogu angleškega nogometnega prvenstva ne manjka poslastic. Zagotovo največ pozornosti bo plenil nedeljski spopad Manchester Cityja in Arsenala, ki bi že lahko podal ogromno odgovorov v boju za naslov prvaka. Benjamin Šeško in njegov Manchester United sta z 1:0 slavila na gostovanju pri Chelseaju. Slovenec je tekmo začel v prvi enajsterici in igral do 80. minute. Drugi slovenski predstavnik, Jaka Bijol, je z Leedsom zanesljivo s 3:0 opravil z Wolvesi. Slovenec je bil na zelenici vseh 90 minut. Krog sta brez zadetkov odprla Brentford in Fulham.

Nogometaši Manchester Uniteda so storili velik korak k uvrstitvi v ligo prvakov. Na sobotnem derbiju so v Londonu premagali Chelsea z 1:0, edini gol je v 43. minuti dosegel Matheus Cunha. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 81. minute, posebej se tokrat ni izkazal.

United je do zmage, ki mu je zagotovila že deset točk prednosti pred Chelseajem - ta je zabeležil četrti zaporedni poraz brez doseženega gola in šesti na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih, prišel s precejšnjo mero sreče. Skozi celo tekmo je bil v podrejenem položaju, domači so imeli veliko terensko premoč in priložnosti, med drugim so dvakrat zadeli tudi okvir vrat.

Gosti pa so izkoristili svojo edino priložnost na tekmi. Velik zaslug za gol je imel Bruno Fernandes, ki je po prodoru z desne strani poslal žogo v sredino, za Šeška je bila nenatančna, a je za njim pritekel Cunha in jo poslal v mrežo.

Leeds suveren, Tottenhamu gori pod nogami

Nogometaši Leedsa so vse dlje od nevarnih voda oziroma od mest, ki vodijo v drugi kakovostni razred angleškega nogometa. Tokrat so bili s 3:0 boljši od zadnjeuvrščenega Wolverhamptona. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celo tekmo, za njegovo ekipo so se med strelce vpisali s spektakularnimi škarjicami James Justin (18.), Noah Okafor (20.) in Dominic Calvert-Lewin z bele pike v peti minuti sodnikovega dodatka. James Justin je s škarjicami Leeds popeljal v vodstvu z 1:0. Foto: Guliverimage

Tottenham je še 15. zapovrstjo ostal brez zmage in v boju za obstanek prišel le do točke ter se mu vse bolj tresejo tla pod nogami. Na stadionu Tottenham Hotspur je dolgo časa kazalo, da bodo domači odnesli vse tri točke, a je za točko Brightona v 95. minuti zadel Georginio Rutter.

Derbi za vrh

Vodilni Arsenal in drugi Manchester City trenutno na lestvici loči šest točk, a ima ob tem zasedba Pepa Guardiola odigrano tekmo manj. Nedeljski boj na Etihadu bo tako ogromnega pomena. Sinjemodri so proti Arsenalu neporaženi na zadnjih desetih domačih tekmah v premier ligi (sedem zmag, trije remiji), a je hkrati Arsenal neporažen na zadnjih petih tekmah premier lige proti Manchester Cityju (dve zmagi, trije remiji), pred tem pa je proti njim izgubil kar 12 tekem zapored. V mesecih z vsaj desetimi odigranimi tekmami je april pod vodstvom Guardiole najboljši mesec za Manchester City glede na število osvojenih točk na tekmo (2,51), medtem ko je za Arsenal najslabši (1,54 točke na tekmo).

Strateg Arsenala, Mikel Arteta, je prepričan, da lahko Arsenalu napredovanje v polfinale lige prvakov služi kot odlična odskočna deska tudi v boju s Cityjem. "Stoodstotno je tako. Mojim igralcem sem se zahvalil, ker vem, koliko truda in predanosti vlagajo," je dejal Arteta, ki je Arsenal še drugo sezono zapored popeljal med najboljše štiri ekipe v ligi prvakov.

Zadnjo medsebojno tekmo teh dveh tekmecev je v finalu ligaškega pokala dobil City, ki je takrat na Wembleyju zmagal z 2:0.

Ekvadorski nogometni reprezentant Moises Caicedo je podpisal donosno sedemletno podaljšanje pogodbe s Chelseajem. Čeprav klub ni sporočil, koliko ga bo igralec zvezne vrste stal, je jasno, da bo po novem med najbolje plačanimi nogometaši na Stamford Bridgeu. Caicedo je v London leta 2023 prišel iz Brightona za 143 milijonov evrov odškodnine, kar je bil takrat rekorden odškodninski znesek v Veliki Britaniji, v klubu pa menijo, da je s svojimi nastopi upravičil visoko ceno. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo s Chelseajem. Verjamem v to ekipo in vem, da gremo v pravo smer. Skupaj smo šele začeli," je Caicedo povedal za spletno stran Chelseaja in dodal: "Še veliko je treba doseči, lačen sem napredka. S Chelseajem želim osvojiti še več lovorik in dati vse za ta klub in za navijače. Skupaj smo že preživeli nekaj odličnih trenutkov in moje sanje so, da postanem legenda kluba."

