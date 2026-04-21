Š. L.

21. 4. 2026,
13.15

Angleško prvenstvo, 34. krog

"Šeško? Upam, da bo prišlo do trenutka, ko bodo njegovi soigralci to doumeli."

Manchester United, Benjamin Šeško | Benjamin Šeško je v tej sezoni premier lige pri devetih zadetkih. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško je v tej sezoni premier lige pri devetih zadetkih.

Foto: Guliverimage

Z obračunom Brightona in Chelseaja se bo danes začel 34. krog angleškega prvenstva, ki bo trajal vse do ponedeljka. Chelsea v boju za Evropo in ligo prvakov nujno potrebuje točke, trenutno pa je v nizu štirih zaporednih porazov. Jaka Bijol bo z Leedsom v sredo gostoval pri Bournemouthu, Benjamin Šeško pa bo na delu šele v ponedeljek, ko bo Manchester United na Old Traffordu pričakal Brentford.

Nadaljeval se bo tudi hud boj za naslov, kjer Manchester City z odigrano tekmo manj za Arsenalom zaostaja le še tri točke. Sinjemodri bodo v sredo ob 21. uri gostovali pri Burnleyju, z morebitno zmago pa bi se vsaj začasno povzpeli na vrh. Arsenal je prvo mesto v tej sezoni zasedal kar 197 dni. 

Topničarji bodo v tem krogu na delu v nedeljo, ko bodo na stadionu Emirates gostili Newcastle. Četrta Aston Villa bo v soboto na delu pri Fulhamu, Liverpool pa bo gostil Crystal Palace.

Šeško vroča tema

Benjamin Šeško je v zadnjem času pogosta tekma razprav. Nič drugače ni bilo v intervjuju nekdanjega branilca Manchester Uniteda Paula Parkerja za The peoples person. "Upam, da bo prišlo do trenutka, ko bodo njegovi soigralci doumeli kakšne so njegove prednosti in od kod prihaja," se je na nemško ligo ozrl Parker. "Nemški nogomet se vrti zgodnjih žog," je dejal. "Angleški nogomet ni takšen. Ampak vsakič, ko ga vidiš ob zadnjem obrambnem igralcu, veš, da bo naredil potezo ali se premaknil. Žogo udariš v ta del prostora, da jo lahko doseže. Manchester United tega še vedno ne počne."

Parker je nadaljeval, da je težava z nehranjenjem napadalca v Unitedu nastala še pred prihodom Slovenca. "Tudi s Hojlundom so imeli enako težavo, niso ga našli," je pripomnil. "Hojlund ni tako okreten, ni tako hiter, ni tako atletski. Ampak še vedno so okoliščine podobne. Ne izkoriščajo Šeškovih prednosti, zato sploh nima smisla, zakaj ga še naprej uporabljajo, če ga ne bodo izkoristili. Nekaj ​​je v njem. Vsekakor je v njem talent. Všeč mi je in želim si, da bi se dobro odrezal," je še dodal 62-letni Parker.

Angleško prvenstvo, 34. krog:

Torek, 21. april:

Sreda, 22. april:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Ponedeljek, 27. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

23 – Haaland (Manchester City)
21 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Semenyo (Manchester City)
14 – Joao Pedro (Chelsea)
12 – Gibbs-White (Nottingham), Gyökeres (Arsenal), Welbeck (Brighton)
11 – Calvert-Lewin (Leeds United), Ekitike (Liverpool), Watkins (Aston Villa)
10 – Kroupi (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Wilson (Fulham)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Flemming (Burnley), Jimenez (Fulham), Mbeumo (Manchester United), Palmer (Chelsea), Richarlison (Tottenham), Rogers (Aston Villa), Šeško (Manchester United)
...
1 Bijol (Leeds United)

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.