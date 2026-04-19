Manchester City z veliko zmago pošteno zakuhal boj za naslov

V 33. krogu angleškega nogometnega prvenstva so bile vse oči uperjene na Etihad, kje je Manchester City na derbiju vodilnih z 2:1 premagal Arsenal in se mu z odigrano tekmo manj približal le na tri točke zaostanka, tako da je v boju za naslov mogoče še prav vse. Če bodo sinjemodri dobili vse tekme do konca sezone, ne glede na razplet ostalih obračunov, bo naslov njihov. V boju mestnih tekmecev je Liverpool z 2:1 ugnal Everton, odločilen gol je po kotu v stoti minuti dosegel kapetan Virgil van Dijk, Aston Villa pa je s 4:3 ugnala Sunderland. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom z 1:0 v gosteh ugnal Chelsea. Slovenec je odigral 80 minut. Zmaga se je v soboto razveselil tudi Jaka Bijol. Z Leedsom je zanesljivo s 3:0 opravil z Wolvesi. Odigral je vso tekmo.

Manchester City dobil derbi vodilnih

Na derbiju vodilnih je domače navijače na Etihadu v 16. minuti z izjemnim prodorom in tudi natančnim zaključkom navdušil 22-letni Rayan Cherki. A ko se veselje domačih še ni poleglo, si je na drugi strani gromozansko napako privoščil vratar Cityja Gianluigi Donnarumma, ki je pri izbijanju popolnoma zgrešil žoga, to pa je izkoristil Kai Havertz, ki je žogo poslal v mrežo za 1:1. A ta napaka Italijana na koncu ni bila usodna. Nasprotno.

Po nekoliko mirnejšem nadaljevanju je znova završalo v 65. minuti, ko je svoj 23. gol v sezoni po odbiti žogi dosegel Erling Haaland in s tem tudi odločil srečanje.

Sinjemodri so proti Arsenalu neporaženi na zadnjih enajstih domačih tekmah v premier ligi (osem zmag, trije remiji). V mesecih z vsaj desetimi odigranimi tekmami je april pod vodstvom Guardiole najboljši mesec za Manchester City glede na število osvojenih točk na tekmo (2,51), medtem ko je za Arsenal najslabši (1,54 točke na tekmo).

Tudi zadnjo medsebojno tekmo teh dveh tekmecev je v finalu ligaškega pokala dobil City, ki je takrat na Wembleyju zmagal z 2:0.

Van Dijk rešil Liverpool

Nogometaši Liverpoola so v mestnem derbiju premagali Everton. Everton je sicer bolje začel, a gol Ilimana Ndiayja ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Regularnega je nato za goste dosegel Mohamed Salah še v prvem delu, izenačil je Beto v 54. minuti, izid 1:1 pa je ostal do desete minute sodnikovega dodatka. Takrat pa je po kotu zadel kapetan Virgil van Dijk in poskrbel za slavje v rdečem delu Liverpoola.

Do zmage v sodnikovem dodatku je prišla tudi Aston Villa. Ta je z zadetkom Morgana Rogersa v 46. minuti proti Sunderlandu povedel s 3:1, a so gostje z zadetkoma v 86. in 87. še izenačili. Je pa nato v polno v 93. za končnih 4:3 zadel Tammy Abraham. Villa je po točkah ujela Manchester United na tretjem mestu.

Nottingham Forest pa je po zaostanku z 0:1 poskrbel za popoln preobrat proti Burnleyju in zmagal s 4:1, tri gole je v razmaku le 15 minut v drugem delu dosegel Morgan Gibbs White.

Šeško do srečne zmage na derbiju

Nogometaši Manchester Uniteda so storili velik korak k uvrstitvi v ligo prvakov. Na sobotnem derbiju so v Londonu premagali Chelsea z 1:0, edini gol je v 43. minuti dosegel Matheus Cunha. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 81. minute, posebej se tokrat ni izkazal.

United je do zmage, ki mu je zagotovila že deset točk prednosti pred Chelseajem - ta je zabeležil četrti zaporedni poraz brez doseženega gola in šesti na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih, prišel s precejšnjo mero sreče. Skozi celo tekmo je bil v podrejenem položaju, domači so imeli veliko terensko premoč in priložnosti, med drugim so dvakrat zadeli tudi okvir vrat.

Gosti pa so izkoristili svojo edino priložnost na tekmi. Velik zaslug za gol je imel Bruno Fernandes, ki je po prodoru z desne strani poslal žogo v sredino, za Šeška je bila nenatančna, a je za njim pritekel Cunha in jo poslal v mrežo.

Leeds suveren, Tottenhamu gori pod nogami

Nogometaši Leedsa so vse dlje od nevarnih voda oziroma od mest, ki vodijo v drugi kakovostni razred angleškega nogometa. Tokrat so bili s 3:0 boljši od zadnjeuvrščenega Wolverhamptona. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celo tekmo, za njegovo ekipo so se med strelce vpisali s spektakularnimi škarjicami James Justin (18.), Noah Okafor (20.) in Dominic Calvert-Lewin z bele pike v peti minuti sodnikovega dodatka.

Tottenham je še 15. zapovrstjo ostal brez zmage in v boju za obstanek prišel le do točke ter se mu vse bolj tresejo tla pod nogami. Na stadionu Tottenham Hotspur je dolgo časa kazalo, da bodo domači odnesli vse tri točke, a je za točko Brightona v 95. minuti zadel Georginio Rutter.

Moises Caicedo Foto: Reuters Ekvadorski nogometni reprezentant Moises Caicedo je podpisal donosno sedemletno podaljšanje pogodbe s Chelseajem. Čeprav klub ni sporočil, koliko ga bo igralec zvezne vrste stal, je jasno, da bo po novem med najbolje plačanimi nogometaši na Stamford Bridgeu. Caicedo je v London leta 2023 prišel iz Brightona za 143 milijonov evrov odškodnine, kar je bil takrat rekorden odškodninski znesek v Veliki Britaniji, v klubu pa menijo, da je s svojimi nastopi upravičil visoko ceno. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo s Chelseajem. Verjamem v to ekipo in vem, da gremo v pravo smer. Skupaj smo šele začeli," je Caicedo povedal za spletno stran Chelseaja in dodal: "Še veliko je treba doseči, lačen sem napredka. S Chelseajem želim osvojiti še več lovorik in dati vse za ta klub in za navijače. Skupaj smo že preživeli nekaj odličnih trenutkov in moje sanje so, da postanem legenda kluba."

