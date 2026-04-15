Sreda, 15. 4. 2026, 12.21

1 ura, 28 minut

Dodaten udarec za Liverpool

Grozljiva poškodba zvezdnika Liverpoola, izgubil tudi svetovno prvenstvo

Avtorji:
Ž. L., STA

Hugo Ekitike, Liverpool : PSG | Hugo Ekitike se bo na zelenice po vsej verjetnosti vrnil šele leta 2027. | Foto Guliverimage

Francoski reprezentančni napadalec Hugo Ekitike bo zaradi najnovejše poškodbe prisiljen izpustiti svetovno prvenstvo v nogometu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Triindvajsetletnik si je na torkovi tekmi lige prvakov med Liverpoolom in PSG strgal Ahilovo tetivo, sta poročala francoska časopisa Le Parisien in L'Equipe.

Huga Ekitikeja so na Anfieldu, kjer je Liverpool v povratni tekmi četrtfinala lige prvakov izgubil proti francoskemu PSG z 0:2, odnesli na nosilih. Zdravniki so takoj posumili, da gre za hujšo poškodbo tetive. Po prvih ocenah ga čaka okrog devet mesecev rehabilitacije.

Ekitike je v tej sezoni, odkar ga je Liverpool julija pripeljal iz Eintrachta Frankfurt za osnovno odškodnino brez dodatkov v višini 80 milijonov evrov, dosegel 17 golov v vseh tekmovanjih.

Svetovno prvenstvo bo od 11. junija do 19. julija potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Francija, nogometni prvak iz 1998 in 2018, bo igrala v skupinskem delu v ZDA s Senegalom, Irakom in Norveško.

