Ko razmišljamo o sončni elektrarni, mu hitro sledi še vprašanje: ali dodati še baterijo? Medtem ko je bila ta še pred nekaj leti predvsem "tehnološki dodatek", danes postaja ključni element za optimizacijo porabe elektrike, tako zaradi sprememb pri obračunu omrežnine in vse večjih nihanj v porabi elektrike kot tudi zaradi ugodnih subvencij, ki začetno investicijo naredijo dostopnejšo.

Ključno vprašanje, ki si ga ob tem mnogi zastavljajo, pa je zelo konkretno:

koliko tak sistem stane, koliko lahko prihranimo in v kolikšnem času se investicija povrne?

V tokratni seriji člankov znotraj sklopa Energetika 2.0 na Siol.net skupaj s strokovnjaki podjetja NGEN odgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali preko našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu. Imate tudi vi vprašanje o svojem računu za elektriko, sončni elektrarni ali hranilniku energije? Zastavite ga spodaj in pomagali vam bomo z jasnim, strokovnim odgovorom v enem od naslednjih člankov.

Koliko stane baterija za sončno elektrarno?

Cena je danes precej bolj dostopna, kot si marsikdo misli.

V praksi se baterije najpogosteje vgrajujejo kot del t. i. hibridnega sistema, ki poleg hranilnika vključuje tudi razsmernik in pametno upravljanje. Tak paket z okoli 23 kilovatnih ur baterijske kapacitete, vključno z montažo in že upoštevano subvencijo, znaša približno 5.000 evrov.

Če pa govorimo o celotni rešitvi, torej o novi sončni elektrarni (11 kWp) skupaj z baterijo kapacitete 23 kilovatnih ur, se cena za tipično gospodinjstvo giblje še vedno pod 10.000 evri.

Pomembno je vedeti, da pri opisanih cenah ne gre zgolj za naprave, temveč za celovito rešitev. V prvem primeru torej za celovito rešitev, ko je govora o dograditvi obstoječe sončne elektrarne z baterijo, medtem ko cena v drugem primeru velja za postavitev celotne hibridne sončne elektrarne, torej vključuje tako samo sončno elektrarno (11 kWp), baterijo s kapaciteto 23 kilovatnih ur in razsmernik kot tudi montažo, upravljanje in optimizacijo.

Kje dejansko nastane prihranek?

Prihranek ne prihaja iz enega samega vira, temveč iz kombinacije več učinkov, ki jih prinaša hibridna sončna elektrarna z naprednim pametnim upravljanjem, ki ga omogoča pametno omrežje SG Connect.

Prvi učinek je najbolj očiten: z baterijo več lastne proizvedene elektrike porabite sami. Namesto da presežke oddajate v omrežje in energijo kasneje kupujete nazaj, jo shranite in uporabite takrat, ko jo potrebujete.

Drugi učinek pa je tisti, ki je danes vse pomembnejši. Gre za rezanje konic porabe. To pomeni, da sistem aktivno uravnava, koliko električne moči v določenem trenutku jemljete iz omrežja, kar neposredno vpliva na strošek omrežnine. Višje kot so namreč konice, višji je račun. Z baterijo se te konice znižajo, posledično pa se zniža tudi mesečni strošek.

Kaj je SG Connect in zakaj ni le aplikacija za spremljanje porabe? SG Connect (in njegova umetnointeligenčna nadgradnja SG Brain) je pametni sistem upravljanja energije, ki presega klasično spremljanje porabe. Medtem ko večina rešitev uporabniku pokaže, koliko energije porabi in proizvede, NGEN-ov sistem te podatke aktivno uporablja za odločanje v realnem času. Foto: Jan Lukanović To pomeni, da sistem samodejno upravlja delovanje baterije in porabnikov z enim ciljem: znižati stroške elektrike. Pri tem ne gre le za shranjevanje energije, temveč za pametno prilagajanje porabe, rezanje konic in tudi izkoriščanje priložnosti v omrežju, ko je to za uporabnika finančno smiselno. Prav v tem je tudi ključna razlika od večine drugih rešitev na trgu. Te namreč pogosto ostajajo na ravni nadzora in osnovne optimizacije, medtem ko SG Connect energijo aktivno upravlja. Zato ne gre zgolj za aplikacijo, temveč za pametni sistem, ki v ozadju deluje kot avtomatski upravljavec vašega energetskega sistema.

Kako hitro se investicija povrne?

Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora, saj je ta odvisen od številnih dejavnikov samega gospodinjstva. Vračilna doba je namreč odvisna od:

velikosti gospodinjstva,

porabe elektrike,

načina uporabe (kdaj porabljate energijo),

velikosti sončne elektrarne in

nastavitev sistema.

Ključno pa je, da baterija danes ni več namenjena zgolj povečanju samooskrbe, temveč predvsem optimizaciji celotnega stroška elektrike.

To pomeni, da prihranki niso vezani le na prihranek pri sami elektriki, ki jo črpate iz omrežja, temveč so vezani tudi na:

nižjo omrežnino,

bolj stabilen račun in

učinkovitejše upravljanje porabe,

Kolikšen je potem dejanski račun za elektriko?

Z vgradnjo hibridnega sistema se račun za elektriko ne zniža samo na enem mestu, temveč na več ravneh hkrati. Na eni strani gospodinjstvo iz omrežja preprosto kupi manj električne energije, saj večji del proizvedene energije porabi samo, namesto da bi jo oddalo v omrežje. Na drugi strani pa pomembno vlogo igra tudi znižanje konic porabe.

Kolikšen bo prihranek v evrih, je, kot že omenjeno, odvisno od vsakega posameznega gospodinjstva, njegovih navad in porabe. A splošno pravilo ostaja jasno: več kot je porabe pred samo vgraditvijo baterijskega sistema in bolj kot so izrazite konice, večji bo seveda tudi učinek po sami dograditvi baterijskega sistema.

Anton iz Gorenjske je pred tremi leti postavil sončno elektrarno, lani pa jo nadgradil še s hranilnikom. Danes lahko brez pretiravanja reče, da z elektriko praktično nima stroškov.

Zakaj baterija danes ni več "opcijska"?

Če je bila baterija še pred nekaj leti predvsem dodatek za tiste, ki so si želeli več energetske neodvisnosti, je danes postala ključno orodje za optimizacijo. Spremembe pri obračunavanju omrežnine, vse večja nihanja v porabi in hiter razvoj pametnih sistemov upravljanja so bistveno spremenili sliko. Samo sončna elektrarna pogosto ne zadošča več za učinkovit nadzor stroškov, saj brez baterije težje obvladujemo konice porabe in ne izkoristimo v celoti proizvedene energije.

Prav zato baterija danes ni več luksuz, temveč logična in vse pogosteje tudi nujna nadgradnja sodobnega energetskega sistema, pa naj gre za male gospodinjske odjemalce ali večje industrijske porabnike.

Kaj vse to pomeni za vas?

Če že imate sončno elektrarno, je smiselno razmisliti o nadgradnji. Če jo šele načrtujete, pa je pogosto najbolj smiselno razmišljati o celoviti rešitvi že na začetku.

Ker pa je vsak primer specifičen, univerzalnega odgovora ni. Najboljši naslednji korak je vedno konkreten izračun za vaše gospodinjstvo, ki sloni na vaši dejanski porabi in navadah.

Vprašanje, ali se baterija izplača, je danes manj vprašanje tehnologije in bolj vprašanje optimizacije.

Ne gre več samo za to, koliko energije proizvedete, ampak za to, kako pametno jo uporabljate. In prav tu baterija postane ključni element sodobne energetske rešitve.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta:

hranilnik STAR EP 12 kapacitete 11,52 kilovatne ure,

H3-12.0-E hibridni razsmernik s priključno močjo za sončne elektrarne do 15 kilovatov,

smart meter, ki bo spremljal vašo porabo elektrike v realnem času,

povezavo SYNAPTIC z vašimi pametnimi uporabniki,

aplikacijo SG Connect.

Cena baterijskega hranilnika za sončno elektrarno vsebuje že posebno subvencionirano ceno podjetja Ngen, znižano iz 7.500 eur na 3.275 eur z DDV za osnovna paketa Ngen Star ( za vse brez elektrarne ) ali Ngen Star Lite ( za vse, ki elektrarno že imate ), na katero Vam pripada še povračilo -40% subvencije. Pri paketu Ngen Star, morate prišteti še ceno za nakup elektrarne.