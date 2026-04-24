Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ž. L.

Petek,
24. 4. 2026,
11.40

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Como Napoli Juventus AC Milan Inter Milano serie A italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva

Italijansko prvenstvo, 34. krog

Inter dočakal prvo zaključno žogo, na San Siro prihaja Juventus

Adrien Rabiot, Khephren Thuram, Milan : Juventus | Juventus, ki je bil v zadnjih tednih najbolj vroča ekipa na italijanskih zelenicah, čaka nedeljski obračun z Milanom. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Inter v italjianskem prvenstvu zasledovalcem beži že za 12 točk. V prejšnjem krogu je nerazzurrom to omogočil spodrsljaj Napolija, ki je na obračunu z Laziem ostal praznih rok in brez drugega mesta na prvenstveni lestvici. Neapeljčani bodo obliž za boleče rane iskali že v petkovem večeru, ko pod Vezuv prihaja Cremonese. Derbi 34. kroga bo na sporedu v nedeljo, ko se bosta na San Siru udarila Milan in Juventus. Vodilni Inter bo pred tem gostoval v Torinu, kjer lahko z zmago že potrdi naslov.

Pet krogov pred koncem je boj za naslov v Italiji praktično odločen. Za teoretično potrditev 21. prvenstvene zvezdice nogometaši Interja potrebujejo le še eno zmago, prvo zaključno žogo pa prinaša nedeljsko gostovanje v Torinu.

Cristian Chivu bo na Olimpijskem stadionu po vsej verjetnosti pogrešal trojico pomembnih adutov; zaradi lažje poškodbe se je na stranskem tiru znašel Alessandro Bastoni, težave z mečno mišico mučijo Lautara Martineza, blizu povratka po poškodbi reber pa naj bi bil Stefan de Vrij, ki pa ga ne gre pričakovati v udarni enajsterici vodilne zasedbe. V prestolnici Lombardije kljub temu že hladijo penino.

Naslednja tri mesta si bodo kot vse kaže razdelili Milan, Napoli in Juventus, medtem ko Como, Romo in Atalanto čaka trd boj za zadnje evropske vozovnice. Klub iz Bergama, ki se trenutno nahaja na sedmem mestu, mora nadoknaditi štiri točke zaostanka.

Italijansko prvenstvo, 34. krog:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Nedelja, 26. april:

Ponedeljek, 27. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 - Lautaro Martinez (Inter)
12 - Nico Paz (Como)
11 - Marcus Thuram (Inter), Anastasios Douvikas (Como)
10 - Donyell Malen (Roma), Nikola Krstović (Atalanta), Keinan Davis (Udinese), Rasmus Höjlund (Napoli), Kenan Yildiz (Juventus)
9 - Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter), Giovanni Simeone (Torino)
...

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
