Šefa italijanskih sodnikov preiskujejo zaradi domnevnih goljufij

Vodja nogometnih sodnikov v prvi in drugi italijanski ligi Gianluca Rocchi se je znašel pod preiskavo zaradi domnevnih goljufij, po informacijah milanskega tožilstva poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja nogometnih sodnikov v prvi in drugi italijanski ligi Gianluca Rocchi sicer trdi, da ni vpleten v afero, a je kljub temu vsaj do konca preiskave odstopil s položaja. Sodniška komisija AIA je sporočila, da je odstopil tudi nadzornik sistema Var Andrea Gervasoni, ki se je prav tako znašel pod preiskavo.

Rocchi naj bi po pisanju dpa poskušal vplivati na sodnike pri nekaterih odločitvah sobe za Var, med drugim tudi glede odločitve o enajstmetrovki na tekmi državnega prvenstva med Udinesejem in Parmo.

Obenem naj bi zamenjal tudi sodnika, ki je bil bolj naklonjen Interju iz Milana za eno od njihovih tekem. Minulo sezono je naslov osvojil Napoli, drugi pa je bil milanski Inter.

Predsednik serie A Ezio Simonelli je v izjavi za javnost dejal, da nihče ne bi smel prehitro sklepati glede obtožb, ki niso dokazane. "Nihče od nas ne pozna podrobnosti zadeve in naša dolžnost je, da spoštujemo postopke do zadnje faze. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da povzročimo ogromno škodo ugledu celotnega sistema serie A in italijanskega nogometa," je zapisal Simonelli.

Azzurri so v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 izpadli proti BiH. Foto: Reuters

Afera prihaja skoraj natanko mesec dni po tem, ko je Italija v dodatnih kvalifikacijah ostala brez mesta na svetovnem prvenstvu po porazu proti Bosni in Hercegovini.

Obenem se nobenemu italijanskemu klubu ni uspelo uvrstiti v polfinale evropskih klubskih tekmovanj.