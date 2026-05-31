Avtor:
Š. L.

Nedelja,
31. 5. 2026,
13.10

Osveženo pred

18 minut

Liga NLB Celje Pivovarna Laško RK Slovan RD Slovan

Liga NLB, finale in boj za tretje mesto, drugi tekmi

Celjani s prvo zaključno žogo

finale DP Celje Pivovarna Laško | Celjani so na prvi tekmi ugnali Slovan. | Foto Filip Barbalić

Celjani so na prvi tekmi ugnali Slovan.

Foto: Filip Barbalić

Varovanci Klemna Luzarja so uspešno odprli veliki finale Lige NLB in v seriji povedli z 1:0. Ljubljančani bodo priložnost za izenačenje iskali danes ob 17.30 v dvorani Zlatorog, ko bodo imeli Celjani prvo zaključno žogo za naslov.

Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so si mesto v finalu zagotovili po napeti polfinalni seriji, v kateri so z 2:1 v zmagah izločili RK Slovenj Gradec. Na drugi strani je branilec naslova, RD LL Grosist Slovan, v polfinalu brez poraza (2:0) odpravil RK Trimo Trebnje. Prva finalna tekma se je končala z zmago Celjanov, ki bodo danes lovili svojo 27. zvezdico v državnem prvenstvu. Morebitna odločilna tretja tekma bo na sporedu v soboto, 6. junija, na Kodeljevem.

Ta konec tedna se bo nadaljeval tudi boj za bronasto medaljo. Rokometaši RK Trimo Trebnje so na prvi tekmi premagali RK Slovenj Gradec in v seriji povedli z 1:0. Druga tekma bo na danes ob 18.30 v Slovenj Gradcu, morebitna tretja pa v petek, 5. junija, v Trebnjem.

Liga NLB, finale in boj za tretje mesto, drugi tekmi

Nedelja, 31. maj:

Kvalifikacije za 1. ligo:
Sobota, 30. maj:

Finale lige NLB in boj za tretje mesto

Slovan - Celje Pivovarna Laško  /0:1/
Trimo Trebnje - Slovenj Gradec  /1:0/

/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvice po drugem delu tekmovanja:

Za obstanek:

Rokomet, evropska liga, Kiel
Sportal Pajovič, Blagotinšek in Novak ostali brez finala

