Nova žrtev: tragična nesreča 42-letnega motorista

Okoli 16. ure se je v Lokovici na območju Policijske postaje Velenje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 42-letni motorist. Kljub takojšnji prvi pomoči na kraju je moški umrl.

Motorist, ki je vozil v smeri proti Velenju, je med prehitevanjem osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motornim kolesom in trčil v kovinsko ograjo, nato pa padel na njivo ob cesti.

To je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti! To velja še na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa," so ob tem v sporočilu za javnost še opozorili pri Policijski upravi Celje.

Motoristi naj se tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone.