Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Nova žrtev: tragična nesreča 42-letnega motorista

Motorist, nesreča | Motorist je izgubil nadzpr in zletel s ceste. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Okoli 16. ure se je v Lokovici na območju Policijske postaje Velenje zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 42-letni motorist. Kljub takojšnji prvi pomoči na kraju je moški umrl.

Motorist, ki je vozil v smeri proti Velenju, je med prehitevanjem osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motornim kolesom in trčil v kovinsko ograjo, nato pa padel na njivo ob cesti.

To je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti! To velja še na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa," so ob tem v sporočilu za javnost še opozorili pri Policijski upravi Celje.

Motoristi naj se tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone.

motorist, motor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.