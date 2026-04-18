Maribor našel recept, Koper brez milosti, Celjani bodo še počakali

Z visoko zmago Kopra nad Radomljami (3:0) se je začel 31. krog 1. SNL. Na drugi tekmi je Maribor z 2:0 ugnal Primorje in po porazu v prejšnjem krogu proti Kopru vendarle prišel do polnega izkupička. V nedeljo bodo na delu Celjani, če bo zasedba Vitorja Campelosa proti Muri slavila, potem bo v tem krogu že potrdila svoj tretji naslov slovenskega prvaka. Enako bi jim uspelo tudi v primeru spodrsljaja Kopra, kar pa se ni zgodilo. Aluminij bo v nedeljo na zadnji tekmi kroga gostil Bravo, Olimpija je v tem krogu prosta.

Sobota, 18. april:

Maribor do minimalne zmage

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovanega Bradleyja M'Bonda, so po treh tekmah in dveh zaporednih porazih le prišli do nove zmage, s katero so se drugouvrščenemu Kopru ob tekmi manj približali na pet točk, hkrati pa se obdržali na tretjem mestu, ki tudi še prinaša evropska tekmovanja. Na drugi strani je Primorje izgubilo četrtič zaporedoma in ostaja deveto, štiri točke za rešilnim osmim mestom, ki ga zaseda Mura.

Sicer precej neprepričljivi Maribor je povedel v 32. minuti, ko je po kotu z desne strani Benjamin Tetteh žogo z glavo podal pred vrata, kjer jo je prav tako z glavo v mrežo preusmeril Pijus Širyvs. Tri točke Štajercev je v 86. minuti minuti potrdil Hilal Soudani, ki je izkoristil nesebično podajo Tia Cipota. Patrik Mohorović je namreč stekel iz vrat, do žoge je pred njim prišel Cipot, ki je nato takoj poiskal prostega Soudanija.

Maribor je tekmo končal brez prejetega zadetka. Foto: Jure Banfi

Koper nadigral Radomlje

Radomljani so tekmo s Koprom začeli v precej spremenjeni podobi, mesto sta v začetni enajsterici dobila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto. To je tudi dosegla in s tem vsaj do nedelje preložila potrditev celjskega naslova državnih prvakov ter se utrdila na drugem mestu, ki tako kot tretje prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

Koper je bil boljši od Radomelj. Foto: Filip Barbalić

Koprska zasedba je hitro povedla, ko je v šesti minuti Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugo vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. Po seriji zapravljenih priložnosti je Koper v 33. minuti podvojil vodstvo, v središču dogajanja se je znašel Jean Pierre Longonda, saj je sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Enej Klampfer. V 71. minuti pa so si domači zabili še en avtogol, a tudi ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, le malce zatem pa je Iličić le povišal prednost na 3:0, ko je Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

Celjani lahko že potrdijo naslov Celjani so na pragu osvojitve novega naslova. Foto: Aleš Fevžer

Na prvi nedeljski tekmi se bosta pomerila Mura in Celje, pravico pa bo delil Slavko Vinčić, ki je med tednom sodil na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov med Bayernom in Realom ter si nakopal številna sovražna sporočila navijačev španskega kluba. Celjani se v obračun z Muro podajajo z zmago prot Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom so imeli pred tem krogom 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna z zmago v Murski Soboti potrdijo svojo tretjo zvezdico.

Aluminij in Bravo na "generalki" za pokalni polfinale

Krog bosta v nedeljskem popoldnevu sklenila Aluminij in Bravo. Aluminij je trenutno na sedmem mestu s 35 točkami, Bravo je četrti z 12 točkami več in se krčevito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Ekipi se bosta v prihodnjem tednu pomerili še enkrat, saj si bosta v četrtek stali nasproti v polfinalu pokalnega tekmovanja.

