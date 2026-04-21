Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 31. krogu Prve lige Telemach izrekel štiri kazni zaradi nešportnega in neprimernega obnašanja navijačev. Najvišjo je dobil Maribor, po tekmi s Primorjem bo moral plačati 3.100 evrov.

Celjani bodo po gostovanju pri Muri in potrditvi naslova prvaka plačali 900 evrov, Mura in Koper pa po 200.

Celjani so zaradi kazni v tej sezoni skupaj plačali 23.830 evrov. Večna tekmeca Maribor in Olimpija pa sta doslej zbrala za 74.390 oziroma 59.870 evrov kazni.

Preberite še: