Prvi res topli dnevi imajo poseben učinek. Ne gre le za to, da končno pospravimo zimske jakne in odpremo okna, ampak za to, da se življenje zopet seli ven. Na terase, vrtove, balkone. In tako se ob vseh toplejših dneh prikrade tudi misel: "Je že čas, da pričnemo z novo sezono žara?" Pri družini Marolt ta odločitev nikoli ni zapletena. Je spontana, skoraj samoumevna. In kako so letos pričeli s sezono žara? Kaj so spekli? Obiskali smo jih ravno, ko je na njihovem vrtu že lepo dišalo po piščančjih klobasicah Pickies.

Popolna priložnost za učenje sodelovanja

V družinah z manjšimi otroci lahko pričakovanje popolne organizacije hitro vodi v razočaranje. Tudi pri Maroltovih tako priprava obroka, pri kateri sodelujejo vsi družinski člani, ne poteka po strogem načrtu, ampak bolj kot živ proces, v katerem ima vsak svojo vlogo, tudi če se ta sproti spreminja.

Foto: Ana Kovač

Otroci se najprej podijo po hiši, potem že stojijo ob pultu in sprašujejo, ali lahko pomagajo. Nekdo reže zelenjavo nekoliko preveč zagnano, drugi bi raje mešal, tretji že nestrpno kuka proti terasi. Mama vmes mirno usmerja tok dogajanja, oče pa že z enim očesom preverja, ali je žar pripravljen.

Takšna dinamika morda na prvi pogled deluje neurejeno, a v resnici skriva pomembno prednost. Ko pri pripravi sodeluje več ljudi, ni nihče sam za vse in prav zato je vzdušje prijetnejše. Ko pa gre za vključenost otrok, se s tem gradi tudi na učenju sodelovanja in samostojnosti. Hrana pa, zanimivo, je tako tudi skoraj vedno boljša.

"A danes otvorimo sezono žara?" – trenutek, ki se ga vsi razveselimo

Prihod pomladi ima svoj ritem. Najprej nekaj toplih dni, potem malo dvoma, potem pa tisti pravi trenutek, ko se odločitev zgodi skoraj sama od sebe.

Tudi pri Maroltovih je bilo tako. Kratek pogled proti sončni terasi, hiter posvet in vprašanje, ki ga ni treba dolgo razlagati. Odziv je bil pričakovan, navdušenje otrok in tisti tihi nasmeh odraslih, ki vedo, da se začenja sezona, ki bo prinesla še veliko podobnih popoldnevov.

A tudi tukaj velja njihovo pravilo: če želimo skupaj jesti, bomo skupaj tudi pripravili. In prav v tem drobnem pravilu se skriva ena od skrivnosti dobrega družinskega ritma: vključevanje. Ne kot obveznost, ampak kot nekaj, kar postane del navade.

Ko ima vsak svoj okus, je izbira preprosta

Poleg družbe je najpomembnejša odločitev pri žaru tudi ta, kaj se bo peklo. In prav tukaj se pogosto pokaže, kako različni smo si tudi znotraj iste družine.

Pri Maroltovih tega ne rešujejo z enim kompromisom, ampak z raznolikostjo. Na pultu se tako hitro znajdejo klobasice Pickies Perutnine Ptuj, ki s svojo raznolikostjo omogočajo, da vsak izbere okus, ki mu je najbolj pri srcu.

Jure je tako posegel po okusu, ki ima malo več karakterja. Piščančje prekajene klobasice Pickies čili & sir so ravno prav pikantne, da popestrijo klasičen žar, a še vedno dovolj uravnotežene, da ne prevladajo nad vsem ostalim.

Tjaša je ostala zvesta klasiki z izbiro piščančji klobasic Pickies Classic, ki s preprostim, dobro poznanim okusom piščančjih prekajenih klobasic nikoli ne razočarajo.

Otroci pa so izbrali okus, ki združuje nežnost in igrivost. Klobasice Pickies s sirom so ravno prav kremaste in prijazne tudi za mlajše gurmane.

Za lažjo izbiro raznolikih okusov so pri Perutnini Ptuj poskrbeli s priročnim pakiranjem. Poleg standardnega 370-gramskega pakiranja je na voljo tudi manjše 210-gramsko pakiranje, ki je ravno pravšnje, če si v družini vsak član zaželi drugega okusa.

In ko ni treba sklepati kompromisov pri okusih jedi, je vzdušje pri kosilu še toliko bolj veselo in sproščeno. Vsak ve, da bo na koncu dobil nekaj, kar mu je res všeč. In to je pri skupnih obrokih vredno več, kot se zdi na prvi pogled.

Tisti zvok, ki pomeni, da se je sezona začela

Ko se priprava preseli na teraso, se tempo nekoliko umiri. Pečenje zahteva svoj čas. Prvi stik klobasic z vročo rešetko vedno prinese isti odziv, tisti značilen zvok, ki ga ni mogoče zamenjati. Vonj počasi napolni prostor, pogovori postanejo bolj umirjeni, pozornost pa se nehote usmeri proti žaru.

Pri peki se hitro pokaže, da potrpežljivost ni le vrlina, ampak tudi praktičen nasvet. Prehitro obračanje ali nepotrebno prebadanje lahko pokvari ravno tisto, kar želimo ohraniti – sočnost in poln okus. Zato pri Maroltovih velja preprosto pravilo: manj posegov, več opazovanja. Klobasice se obračajo počasi, z občutkom, dovolj časa na vsaki strani, da dobijo lepo zapečeno skorjico.

S klobasicami Pickies ni potrebe po marinadi

Marsikdo misli, da je bistvo žara samo v peki, a izkušeni vedo, da se veliko odloči že prej. Kako pripravimo sestavine, kako jih razporedimo, kako organiziramo prostor – vse to vpliva na končni rezultat.

Pri klobasicah Pickies je prednost v njihovi preprostosti. Ni zapletenih marinad ali dolgotrajne priprave, kar pomeni, da lahko več časa namenimo družbi in manj kuhinji. Kosilo bo tako pripravljeno hitreje, za pečenje na žaru pa se lahko odločite tudi popolnoma spontano, ne da bi meso pripravljali že od prejšnjega večera.

Klobasice Pickies pa so hvaležna izbira tudi zato, ker jih lahko pripravimo na več načinov. Ne le na žaru, spečemo jih lahko tudi v ponvi, primerne pa so tudi za kuhanje. To pomeni, da se lahko s piščančjimi klobasicami Pickies prilagodite vsaki situaciji, prostoru ali celo vremenu, pri tem pa vam ni treba skrbeti, da bi izgubili na okusu.

Tudi pospravljanje naj ne bo delo za samo enega

Ko se krožniki izpraznijo in pogovori počasi umirijo, pride na vrsto še en del, ki ga pogosto ob misli na sezono žara hitro spregledamo. Pospravljanje.

Pri Maroltovih tudi to ni naloga le enega. Nekdo odnese krožnike, drugi pobriše mizo, tretji pomaga pri čiščenju žara. Ni popolno in ni vedno brez pripomb, a pomembno je, da vsak prispeva svoj del.

In prav ta skupni zaključek daje celotni izkušnji občutek zaokroženosti. Ni samo začetek in vrhunec, ampak tudi miren konec, ki pripravi prostor za naslednjič.

Dober žar ni samo hrana

Na koncu ostane nekaj več kot le spomin na dobro hrano. Ostanejo pogovori, drobni trenutki, smeh, pa tudi tisti občutek, da smo si vzeli čas drug za drugega. Žar tako postane več kot način priprave hrane, postane ritual, ki povezuje.

In tako je še kako pomembno, da imamo vedno pri roki izdelke, kot so klobasice Pickies, ki omogočajo enostavno in hitro pripravo, zaradi česar se za popoldansko peko na žaru lahko odločite tudi zadnji trenutek.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Z različnimi okusi klobasic Pickies ne boste nikoli zgrešili niti pri gostih, saj bo med njimi zagotovo vsak našel okus, ki ga bo navdušil. Tako, kot je bilo tudi pri Maroltovih.