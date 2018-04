Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2017 sta se v velikem boksarskem spektaklu v Londonu spopadla težkaša Anthony Joshua in Vladimir Kličko. Anglež je 14 let starejšega Ukrajinca, ki je težki kategoriji boksa kraljeval skoraj desetletje, porazil s tehničnim nokavtom v 11. rundi in v delirij spravil 90 tisoč gledalcev na tribunah kultnega štadiona Wembley, kjer je dvoboj potekal.

Kličko se po tem porazu ni več vrnil v ring, nekaj mesecev kasneje je tudi uradno končal svojo kariero, Joshua pa je postal novi vladar težke kategorije.

… leta 1970 se je rodil Andre Agassi, nekdanji vrhunski teniški igralec, ki je osvojil osem turnirjev za grand slam, na domačih olimpijskih igrah v Atlanti (1996) pa je osvojil zlato medaljo. Agassi se je upokojil leta 2006. Pozneje je priznal, da v tenisu praktično ni užival, prav tako je v svoji avtobiografiji razkril, da je užival kokain.

Leta 1997 se je poročil z ameriško igralko Brooke Shields, toda dve leti za tem sta se ločila. Leta 2001 se je poročil z nemško teniško igralko Steffi Graf, s katero ima dva otroka. Leta 2011 so ga sprejeli v Mednarodni teniški hram slavnih.



Zgodilo se je še:

Leta 1970 je Manchester City v finalu pokala pokalnih zmagovalcev na Prater štadionu na Dunaju pred deset tisoč navijači z 2:1 premagal Gornik Zabrze in osvojil pokal.

Leta 1970 so v tekmovanju za angleški nogometni (FA) pokal prvič v zgodovini morali odigrati še drugo finalno tekmo, da bi dobili končnega zmagovalca. Prva se je namreč končala neodločeno 2:2, na ponovljeni pa so igralci londonskega moštva Chelsea po podaljških le premagali Leeds z izidom 2:1 in osvojili lovoriko.

Leta 1972 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Nemčiji (1:3) zadnjič za angleško reprezentanco nastopil Geoff Hurst, strelec treh golov v finalu svetovnega prvenstva 1996, ki je Angliji prinesel do zdaj edini naslov. Zanimivo, da je učinkoviti napadalec, ki je na 49 nastopih zabil 24 golov, tako zadnjo kot prvo reprezentančno tekmo odigral proti Nemcem.

Leta 1978 je Borussia Mönchengladbach v nemškem prvenstvu premagala Borussio Dortmund z 12:0, kar je najvišja zmaga v zgodovini tega tekmovanja. Trenerja Dortmunda Otta Rehhagla so po tekmi nemudoma odpustili.

Leta 1999 je reprezentanca Škotske premagala izbrano vrsto Nemčije prvič po dolgih 40 letih. Na gostovanju v Bremnu so škotski nogometaši domače tekmece ugnali z 1:0.

Leta 1992 je prvič za reprezentanco nastopil Viktor Savalyevich Onopko, ki je s 113 nastopi rekorder ruske reprezentance. Zaigral je na prijateljski tekmi proti Angliji v Moskvi (2:2), takrat še pod barvami Sovjetske zveze. Za izbrano vrsto je zabil sedem golov. Na isti tekmi je v izbrani vrsti debitiral tudi Valerij Karpin, s 73 nastopi in 17 goli drugi na lestvici strelcev in nastopov.



Rodili so se …

1968 – nekdanji ameriški košarkar Reggie Miller

1970 – nekdanji teniški igralec Andre Agassi



1972 – nekdanji nemški nogometaš Marko Rehmer

1974 – nekdanji francoski nogometaš Pascal Cygan

1977 – nekdanji danski nogometaš Claus Jensen

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Dejan Plastovski



1987 – slovenski nogometaš Blaž Brezovački