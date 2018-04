… leta 1993 je v tragični letalski nesreči umrla celotna reprezentanca Zambije (18 nogometašev), ki je potovala na tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1994 proti Senegalu. Potem ko je letalo vzletelo iz Gabona, je padlo v ocean. Tekma, na kateri so Zambijci potrebovali zgolj točko, je bila odigrana kasneje, a so jo izgubili z 0:1 in ostali brez nastopa na SP. Zanimivo je, da je ob koncu tekme glavni sodnik spregledal očitno enajstmetrovko v korist domačinov in oškodoval Zambijo.



Zgodilo se je še …

Leta 1988 je na prijateljski tekmi proti Švici v Kaiserslauternu pri zmagi z 1:0 za Nemčijo ob svojem četrtem nastopu prvič zadel Jürgen Klinsmann, ki je skupno v 108 nastopih zabil 47 golov za elf.

Leta 1994 je Slovenija na prijateljski tekmi proti Cipru v Mariboru zmagala s 3:0. Dva gola je zabil Janez Pate, enega pa je prispeval Sašo Udovič.

Leta 2003 je Tadej Valjavec kolesarsko Dirko po Trentinu končal na 3. mestu.

Leta 2003 je nekdanji prvi igralec sveta Carlos Moya zmagal na turnirju v Barceloni.

Leta 2005 je na prijateljski tekmi proti Gvatemali v Sao Paulu (3:0) zadnjič za Brazilijo zaigral Romario, s 55 goli v 70 nastopih tretji najboljši strelec v njeni zgodovini. Vpisal se je med strelce in zabil en gol.

Leta 2013 se je drugič poročil Michael Jordan, eden najboljših ameriških košarkarjev.



Rodili so se:

1952 - nekdanji ameriški košarkar George Gervin



1962 - nekdanji argentinski vratar Angel Comizzo

1974 - nekdanji avstralski nogometaš Richard Johnson

1976 - nekdanji urugvajski nogometaš Walter Pandiani

1980 - nekdanji ekvadorski Christian Lara

1981 - nekdanji švedski nogometaš Patrik Gerrbrand