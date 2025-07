Poletje na dveh kolesih bo aktivno, zabavno in z nagradami!

Letos imate še en razlog več, da sedete na kolo – Lidl vas vabi k sodelovanju v zabavni spletni nagradni igri , kjer lahko osvojite kakovostno gorsko kolo Trek Roscoe 7 , vrednostne kartice in še 99 % popust na banane!

Sončni dnevi, dolgi večeri, kratki rokavi in kratke hlače – poletje je čas, ko se življenje preseli na plano. V park, v hribe, na podeželje in ob reke. Čas, ko zadiši po svobodi, svežem zraku in novih dogodivščinah. Za mnoge se vse to združi v eni fantastični dejavnosti – kolesarjenju.

Foto: Lidl Slovenija Kolesarjenje je eden najbolj priljubljenih načinov gibanja – ni pomembno, ali ste profesionalni ali rekreativni kolesar, važna je volja. Kolo vas popelje na svež zrak, umakne vas od vsakdanjega tempa in napolni z energijo. In najboljše? Kolesari lahko čisto vsak – sam, z družino, z otroki, s prijatelji.

Ravno zato Lidl z letošnjo julijsko nagradno igro spodbuja aktiven in igriv življenjski slog. Ne gre samo za nagrade, gre za idejo: da se gibanje splača. Dobesedno!

Foto: Lidl Slovenija Tako enostavno gre: Obiščite stran nagradne igre Osvoji Trek kolo .

. Igrajte kolesarsko spletno igro – vaša naloga je preprosta: zbirajte točke, izogibajte se oviram, prevozite čim več poti.

Po koncu igre izpolnite obrazec za sodelovanje.

Vsak sodelujoči prejme kupon za 99-odstotni popust na kilogram banan v aplikaciji Lidl Plus!

Foto: arhiv naročnika

Glavna nagrada: Trek Roscoe 7

Če ste sanjali o vrhunskem gorskem kolesu, je zdaj tu vaša priložnost. Trek Roscoe 7 je izjemno zmogljivo kolo, narejeno za razgibane poti, adrenalinske spuste in dolge izlete po naravi.

Poleg glavne nagrade Lidl podarja tudi vrednostne kartice, ki vam poleti pridejo še kako prav – za sveže sadje, sladoled, piknik izdelke ali športno prehrano.

In še bonus: popust na banane! Ker banane in kolesarjenje preprosto sodita skupaj – banane so vir energije, ki ga poleti res ne smete spregledati.

Foto: Shutterstock

Poletje naj bo v gibanju

Poletje ni sezona sedenja. Je čas gibanja, igre, raziskovanja. Lidl to razume in prav zato vam z igro Osvoji Trek kolo ponuja priložnost, da svoje najljubše aktivnosti začinite s tekmovalnim duhom, sproščeno zabavo in pravimi nagradami.

Če greste na izlet, v gozd, na kolesarsko pot ali samo na kratko vožnjo do tržnice – vsaka minuta na kolesu šteje. Igra pa vam omogoča, da ta navdih prenesete tudi na splet in iz tega naredite nekaj več.

Foto: Lidl Slovenija

Če še nimate aplikacije Lidl Plus, je zdaj idealna priložnost, da v poletnih mesecih prihranite še več. Z Lidl Plus si zagotovite popuste in prilagojene kupone, z aplikacijo pa lahko ugodnosti koristite tudi pri izbranih partnerjih. Prenesite jo tukaj: Lidl Plus aplikacija

Foto: Shutterstock

Foto: Lidl Slovenija

Polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki izpolnjujejo v splošnih pogojih navedene pogoje sodelovanja, objavljenih na spletni strani,

Lidlovi kupci in uporabniki Lidl Plus,

ljubitelji nagradnih iger, kolesarjenja in zabave.

Ne le igra – poletno povabilo k drugačnemu življenjskemu slogu

To ni le nagradna igra. Je povabilo, da poletje preživite aktivno, igrivo in v svojem ritmu. Lidl vas vabi, da se podate na virtualno kolesarsko pot in morda prav vi osvojite Trek kolo, vrednostne kartice ali poletno dozo vitaminov – z enim samim klikom.