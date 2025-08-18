Nemška manekenka Heidi Klum se več kot očitno svojega telesa v Evinem kostumu ne sramuje niti na naslovnicah revij. Nazadnje je gola in brez ličil pozirala za francosko revijo Paris Match, fotografijo naslovnice pa je zdaj delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Nemška lepotica Heidi Klum je nedavno pozirala za francosko revijo Paris Match in za naslovnico odvrgla vsa oblačila. "Hvala, Paris Match, da sem lahko na vaši naslovnici," je ob fotografiji, ki jo je delila na družbenih omrežjih, zapisala 52-letna manekenka.

Za revijo je slavna manekenka spregovorila tudi o svoji profesionalni karieri manekenke in o vročih podrobnostih iz spalnice, ki si jo deli z možem Tomom Kaulitzem. Klum se večkrat rada pohvali s svojim 17 let mlajšim možem in razkrije tudi intimne podrobnosti njunega razmerja. "Starost je le številka," še pove Klum, ki je z možem praznovala šesto obletnico poroke.

Fotografije za revijo so posneli na otoku Saint Barthélemy, priljubljenem zatočišču hollywoodskih zvezdnikov in lastnikov superjaht. Na fotografijah za revijo pa se je Klum pojavila tako gola kot v kopalkah. V uvodniku revije je Klum spregovorila tudi o zreli samozavesti in zavračanju prilagajanja družbenim normam glede starosti. "Seksapilnost nima roka trajanja," je še povedala Klum, ki se upira dolgoletnim mitom o staranju in ženskem telesu.