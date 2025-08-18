Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
9.29

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
fotografije revija golota Heidi Klum

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 9.29

9 minut

Heidi Klum za naslovnico znane revije odvrgla vsa oblačila

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Heidi Klum | Heidi Klum se v svojem telesu več kot očitno odlično počuti. | Foto Guliverimage

Heidi Klum se v svojem telesu več kot očitno odlično počuti.

Foto: Guliverimage

Nemška manekenka Heidi Klum se več kot očitno svojega telesa v Evinem kostumu ne sramuje niti na naslovnicah revij. Nazadnje je gola in brez ličil pozirala za francosko revijo Paris Match, fotografijo naslovnice pa je zdaj delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Nemška lepotica Heidi Klum je nedavno pozirala za francosko revijo Paris Match in za naslovnico odvrgla vsa oblačila. "Hvala, Paris Match, da sem lahko na vaši naslovnici," je ob fotografiji, ki jo je delila na družbenih omrežjih, zapisala 52-letna manekenka.

Za revijo je slavna manekenka spregovorila tudi o svoji profesionalni karieri manekenke in o vročih podrobnostih iz spalnice, ki si jo deli z možem Tomom Kaulitzem. Klum se večkrat rada pohvali s svojim 17 let mlajšim možem in razkrije tudi intimne podrobnosti njunega razmerja. "Starost je le številka," še pove Klum, ki je z možem praznovala šesto obletnico poroke.

Fotografije za revijo so posneli na otoku Saint Barthélemy, priljubljenem zatočišču hollywoodskih zvezdnikov in lastnikov superjaht. Na fotografijah za revijo pa se je Klum pojavila tako gola kot v kopalkah. V uvodniku revije je Klum spregovorila tudi o zreli samozavesti in zavračanju prilagajanja družbenim normam glede starosti. "Seksapilnost nima roka trajanja," je še povedala Klum, ki se upira dolgoletnim mitom o staranju in ženskem telesu.

Heidi Klum
Trendi Manekenka Heidi Klum odvrgla vsa oblačila
fotografije revija golota Heidi Klum
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.