Štiriinštiridesetletna brazilska lepotica pravi: "Poletje prihaja"

Štiriinštiridesetletna brazilska supermanekenka Alessandra Ambrósio je svoje oboževalce v času, ko v večjem delu severne poloble vlada zima, ogrela s poletnimi fotografijami, ki jih je posnela na karibskem otoku Barbados.

Štiriinštiridesetletna brazilska manekenka in nekdanji Viktorijin angelček Alessandra Ambrósio, ki je v svetu manekenstva prisotna že skoraj 30 let, še vedno zna očarati svoje sledilce in oboževalce. Tokrat je brhka Brazilka delila fotografije z Barbadosa, ki jih je posnel profesionalni fotograf Cameron Hammond.

Delila je kolaž fotografij v enodelnih belih kopalkah in pokazala svojo izklesano postavo, dodala pa kratek opis: "Poletje prihaja." V drugi objavi je brazilska lepotica, ki so jo nekateri mediji oklicali kar za eno najbolj seksi žensk na svetu, delila še nazornejše fotografije. Na nekaterih izmed njih je zapozirala celo gola.

Brazilka Ambrosio je bila od leta 2005 do 2018 v zvezi z ameriškim podjetnikom Jamiejem Mazurjem, s katerim je bila tudi zaročena in ima z njim dva otroka: 17-letno hčerko Anjo in 13-letnega sina Noaha.

Supermanekenka je trenutno v zvezi z Avstralcem Buckom Palmerjem.