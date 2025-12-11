Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Štiriinštiridesetletna brazilska lepotica pravi: "Poletje prihaja"

Alessandra Ambrosio | Brazilska supermanekenka Alessandra Ambrósio velja za eno najlepših žensk na svetu, od leta 2014 do 2017 je bila tudi ena izmed anglečkov Victoria's Secret. | Foto Instagram/alessandraambrosio

Brazilska supermanekenka Alessandra Ambrósio velja za eno najlepših žensk na svetu, od leta 2014 do 2017 je bila tudi ena izmed anglečkov Victoria's Secret.

Foto: Instagram/alessandraambrosio

Štiriinštiridesetletna brazilska supermanekenka Alessandra Ambrósio je svoje oboževalce v času, ko v večjem delu severne poloble vlada zima, ogrela s poletnimi fotografijami, ki jih je posnela na karibskem otoku Barbados.

Štiriinštiridesetletna brazilska manekenka in nekdanji Viktorijin angelček Alessandra Ambrósio, ki je v svetu manekenstva prisotna že skoraj 30 let, še vedno zna očarati svoje sledilce in oboževalce. Tokrat je brhka Brazilka delila fotografije z Barbadosa, ki jih je posnel profesionalni fotograf Cameron Hammond.

Delila je kolaž fotografij v enodelnih belih kopalkah in pokazala svojo izklesano postavo, dodala pa kratek opis: "Poletje prihaja." V drugi objavi je brazilska lepotica, ki so jo nekateri mediji oklicali kar za eno najbolj seksi žensk na svetu, delila še nazornejše fotografije. Na nekaterih izmed njih je zapozirala celo gola.

Brazilka Ambrosio je bila od leta 2005 do 2018 v zvezi z ameriškim podjetnikom Jamiejem Mazurjem, s katerim je bila tudi zaročena in ima z njim dva otroka: 17-letno hčerko Anjo in 13-letnega sina Noaha.

Supermanekenka je trenutno v zvezi z Avstralcem Buckom Palmerjem.

