Letno poročilo, ki ga povzemajo tuji mediji, je razkrilo, koliko je v poslovnem letu 2024–2025 znašal letni dohodek valižanskega princa Williama in princese Kate, ki sta ga prejela od posestva vojvodstva Cornwall.

Princ William, ki je naziv in posestvo vojvodstva Cornwall podedoval od očeta, ko je ta leta 2022 postal kralj, in princesa Kate sta v zadnjem letu prejela 22,9 milijona funtov (26,2 milijona evrov). Znesek je namenjen kritju javnih, zasebnih in dobrodelnih stroškov njune celotne družine, vključno s tremi otroki – 12-letnim princem Georgeem, desetletno princeso Charlotte in sedemletnim princem Louisom.

Ena od dveh kraljevih vojvodstev

Vojvodstvo Cornwall, ki je vredno več kot milijardo dolarjev, je leta 1337 ustanovil kralj Edvard III., da bi pokril stroške svojega najstarejšega sina. Danes obsega več kot 130 tisoč hektarjev zemlje v 23 okrožjih Anglije. Poleg vojvodstva Lancaster gre za enega od dveh kraljevih vojvodstev – posebne oblike upravljanja zemljišč in finančnih naložb, ki delujejo podobno kot korporacija ali sklad.

Medtem ko kralj Karel III. vodi vojvodstvo Lancaster, je princ William zadolžen za vodenje vojvodstva Cornwall. Kot piše v poročilu, je posestvo oproščeno davka od dohodkov pravnih oseb, kljub temu pa valižanski princ na neto presežek prihodkov prostovoljno plačuje dohodnino.

Prihodek posestva Cornwall je namenjen kritju vseh stroškov družine britanskega princa. Foto: Reuters

