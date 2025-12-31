Vratar ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija Matevž Vidovšek je prvi del sezone izpustil zaradi bolezni, zdaj je začel z individualnimi treningi. Prek družbenih omrežij se je 26-letnik oglasil z ganljivim zapisom. "Soočal sem se z osebnimi zadevami, ki so zahtevale čas, mir in predvsem moč," je sporočil.

Navijači Olimpije so bili letos zaskrbljeni zaradi vratarja Matevža Vidovška, ki v prvem delu sezone ni stopil na zelenice. V javnosti so se hitro začela pojavljati ugibanja, kaj se dogaja z 26-letnikom, a je bila prioriteta njegovega kluba kot tudi medijem spoštovanje njegove zasebnosti. Jasno je bilo le, da ni šlo za kakšno poškodbo, pač pa za bolezen.

"Dragi navijači, soigralci in vsi, ki dihate z NK Olimpija, leto 2025 se izteka in čutim, da je prav, da se vam ob tej priložnosti oglasim. Za mano je obdobje, ko me dolgo ni bilo na zelenicah in v javnosti, saj sem se soočal z osebnimi zadevami, ki so zahtevale čas, mir in predvsem moč.

Ni bilo lahko. Nogomet je del mene in moje družine, Olimpija pa je več kot le klub. Prav zato je bila odsotnost bistveno težja, kot bi si lahko kadarkoli predstavljal. A življenje nas včasih postavi pred preizkušnje, s katerimi se moramo najprej soočiti kot ljudje, da se lahko nato vrnemo kot športniki.

V tem času sem začutil, kaj pomeni prava podpora. Iskreno se zahvaljujem klubu za razumevanje, soigralcem za potrpežljivost ter vsem navijačem za zvestobo. Vaša sporočila, misli in energija so me spremljali tudi takrat, ko me ni bilo na igrišču.

V novo leto vstopam hvaležen in z jasno željo, da znova dam vse od sebe za ta grb, za to mesto in za vse vas. Verjamem, da najboljše zgodbe nastanejo prav po najtežjih obdobjih.

Decembra sem že začel trenirati po individualnem programu, ki ga izvajajo tudi ostali soigralci, 15. januarja pa se ekipi pridružujem na pripravah v Španiji.

Se vidimo kmalu," je na Instagramu zapisal Vidovšek.

