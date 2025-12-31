Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anja Mandeljc Jessica Diggins smučarski tek

Smučarski tek, Dobbiaco, skupinski start (ž)

Jessica Diggins na skupinskem startu, Mandeljc 55.

Jessica Diggins | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Američanka Jessica Diggins je zmagovalka ženske petkilometrske tekme smučark tekačic s skupinskim startom v italijanskem Dobiaccu. Edina Slovenka na Tour de Ski Anja Mandeljc je za zmagovalko zaostala 41,1 sekunde in osvojila 55. mesto.

Diggins je bila tokrat premočna za tekmice. Za njo sta se uvrstili Švedinji Emma Ribom in Moa Ilar, ki sta zaostali 5,5 oz. 6,9 sekunde.

Američanka vodi tudi v skupnem seštevku novoletne tekaške turneje, kjer si po letih 2021 in 2024 želi tretjo skupno zmago. Pred Norvežanko Astrid Oeyre Slind ima zdaj 50 sekund prednosti, Moa Ilar zaostaja točno minuto.

Z zmago na Touru pa bi Diggins močno povečala tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in se približala tretjemu zaporednemu skupnemu slavju v pokalu ter četrtemu v karieri. Švedinja Ilar trenutno zaostaja 42 točk.

Mandeljc je z dobrimi tremi minutami in pol zaostanka na 49. mestu med 81 tekmovalkami, ki še nastopajo na letošnjem Touru. V seštevku svetovnega pokala je na 65. mestu.

V četrtek tekmovalke in tekmovalce čaka 20-kilometrska zasledovalna tekma v klasičnem koraku.

Izidi, sprint, prosto, skupinski start (5 km):

1. Jessie Diggins (ZDA)             10:51,2
2. Emma Ribom (Šve)                  +  5,5
3. Moa Ilar (Šve)                       6,9
4. Leonie Perry (Fra)                   7,5
5. Alison Mackie (Kan)                  8,3
6. Eliza Rucka Michalek (Pol)           8,6
...
55. Anja Mandeljc (Slo)                 41,1
...

Novoletna turneja, vrstni red (3/6):

1. Jessie Diggins (ZDA)               38:36 minute
2. Astrid Oeyre Slind (Nor)          + 0:50
3. Moa Ilar (Šve)                      1:00
4. Maja Dahlqvist (Šve)                1:11
5. Teresa Stadlober (Avt)              1:14
6. Emma Ribom (Šve)                    1:21
...
49. Anja Mandeljc (Slo)                 2:34

Vrstni red v svetovnem pokalu (11/28):

1. Jessie Diggins (ZDA)                 787 točk
2. Moa Ilar (Šve)                       739
3. Jonna Sundling (Šve)                 537
4. Maja Dahlqvist (Šve)                 537
5. Ebba Andersson (Šve)                 472
6. Emma Ribom (Šve)                     429
...
67. Anja Mandeljc (Slo)                   63

