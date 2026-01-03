Slovenci obstali v kvalifikacijah sprinta v dolini Fiemme

Smučarji tekači svetovni pokal nadaljujejo s sprintom v dolini Fiemme na predzadnji etapi letošnjega Tour de Ski. Četverica Slovencev je obstala v kvalifikacijah in svoj današnji nastop že končala.

V ženski konkurenci je bila najhitrejša Finka Jasmi Joensuu, ki je za dobrih sedem desetink sekunde ugnala Švicarko Nadine Fändrich, za njo so se zvrstile tri Švedinje, najhitrejša med njimi je bila z zaostankom 2,16 sekunde Moa Ilar. Vodilna na turneji in v svetovnem pokalu Američanka Jessie Diggins je osvojila 12. mesto.

Edina Slovenka Anja Mandeljc je bila na 44. mestu daleč od najboljše trideseterice. Foto: Guliverimage

Edina Slovenka Anja Mandeljc je bila na 44. mestu daleč od najboljše trideseterice, ki bo nastopila v popoldanskem delu na izpadanje. S skupnim zaostankom 19,82 sekunde je bila 6,3 sekunde oddaljena od finala.

Med moškimi je bil najhitrejši vodilni tekmovalec zime Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, dve sekundi je zaostal Italijan Simone Mocellini, slabe 2,3 Francoz Jules Chappaz.

Nejc Štern je bil 40. Foto: Guliverimage

Med Sloveni je bil finalu najbližji Nejc Štern na 40. mestu z zaostankom 10,12 sekunde, za finale pa je bil prepočasen dve sekundi in pol. Miha Šimenc je zaostal 10,44 sekunde in bil 44., Vili Črv pa je bil z zaostankom 15,07 sekunde 60.

Finali se bodo začeli ob 14.45.