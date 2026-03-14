Einar Hedegart je zmagovalec kraljevske preizkušnje na 50 kilometrov prosto za svetovni pokal smučarjev tekačev v Oslu. Norvežan je na koncu slavil v ciljnem sprintu pravega norveškega državnega prvenstva, saj so na prvih osmih mestih končali domačini. Od treh Slovencev je najvišje na 61. mestu končal Vili Črv.

Smučarski tekači so se drugič v tej sezoni pomerili na 50 kilometrov, potem ko so se na maratonski razdalji v klasičnem koraku merili že na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Štiriindvajsetletni Einer Hedegart, dobitnik treh odličij z iger v Italiji, je slavil tretjo posamično zmago v svetovnem pokalu, vse je osvojil v letošnji sezoni.

Foto: Guliverimage Norvežani so pričakovano dominirali na Holmenkollnu nad norveško prestolnico, kljub odsotnosti nespornega kralja tega športa Johannesa Hoesflota Klaeba. Ta je že predčasno osvojil šesti veliki kristalni globus za slavje v skupnem seštevku pokala kot tudi mali globus za seštevek sprinta, današnjo tekmo pa izpustil, ko je po padcu na četrtkovem sprintu po ulicah bližnjega Dramnna utrpel blag pretres možganov.

Hedegart je v megleni tekmi na koncu po ciljnem sprintu s časom 1:51:38,2 ure za 0,4 sekunde ugnal Haralda Oestberga Amundsena, tretji je bil z 1,1 sekunde zaostanka Martin Loewstroem Nyenget. Oder za zmagovalce je za štiri desetinke sekunde zgrešil Andreas Fjorden Ree.

Slovenski tekači so danes tekli v ozadju. Najboljši je bil Vili Črv, ki se je v četrtek dobro odrezal na sprintu in osvojil 20. mesto. Tokrat je zaostal za 12 minuti in 48 sekund in bil 61. Miha Šimenc je zaostal 13:58,4 minute in bil 66., medtem ko Miha Ličef ni prišel do cilja, odstopil je po približno 12 kilometrih.