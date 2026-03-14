Karlsson z veliko prednostjo zmagala na 50 km v Oslu

Švedinja Frida Karlsson je suverena zmagovalka tekme na kraljevski razdalji 50 km prosto za svetovni pokal smučarskih tekačic v norveškem Oslu. Dvakratna olimpijska prvakinja z letošnjih iger v Italiji je za minuto in 48 sekund ugnala rojakinjo Linn Svahn. Edina Slovenka Anja Mandeljc je končala na repu uvrščenih.

Ženske so z zamikom startale na isti progi kot tekači in so nekaj časa tekli istočasno. Tudi zanje je bila to druga tekma v sezoni na 50 km, potem ko so se na maratonski razdalji v klasičnem koraku merile že ne olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.

Šestindvajsetletna Karlsson takrat na zadnji preizkušnji iger na 50 km zaradi bolezni ni nastopila, a je bila zlata na skiatlonu na 20 km in 10 km prosto, ob tem pa srebrna v štafeti. Danes je slavila 15. posamično zmago v svetovnem pokalu in se 30. zavihtela na oder za zmagovalke.

Karlsson je v cilj pritekla po skoraj dveh urah in osmih minutah, tekmicam je ušla okoli 15 kilometrov pred koncem. Najbližjo tekmovalko, rojakinjo Svahn je ugnala za 1:48 minute. Svahn je bila v ciljnem sprintu za štiri desetinke hitrejša od še ene Švedinje Jonne Sundling.

Edina slovenska predstavnica na tekmi Mandeljc je za Karlsson zaostala dobrih 21 minut in končala na 50., zadnjem mestu med današnjimi tekmovalkami na startu.

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli onstran Atlantika, kjer bodo prihodnji konec tedna v Lake Placidu na vrsti še zadnje tri tekme sezone, en sprint in dve tekmi na razdalji.