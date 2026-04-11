Češki premier podprl Orbana: Vedno se je boril za Evropo

Dan pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem, na katerih bi premier Viktor Orban po 16 letih glede na javnomnenjske ankete lahko doživel poraz, mu je podporo danes izrazil češki premier Andrej Babiš. Na omrežju X je v angleščini sporočil, da je Orban najboljša izbira za stabilnost države in madžarske nacionalne interese.

"V nemirnih časih je izbira stabilnosti in preizkušenega vodstva pomembnejša kot kdaj koli prej," je zapisal 71-letni češki premier, ki velja za Orbanovega tesnega zaveznika, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ocenil je, da Orban ne samo, da je vedno branil madžarske državljane in nacionalne interese, temveč se je tudi vedno boril za Evropo, ki temelji na "miru, suverenih narodih, suverenih državah članicah, konkurenčnosti".

Tarča kritik

V Evropski uniji je bil sicer Orban že večkrat tarča kritik zaradi kršenja demokracije in pravne države med svojo vladavino, kot tudi zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, čigar stališča je med drugim širil v medijih, ki jih nadzira. Tako Orbanova stranka Fidesz kot Babiševo gibanje ANO pa v Evropskem parlamentu pripadata skrajno desni skupini Domoljubov za Evropo (PfE).

Na nedeljskih volitvah se bo Orban potegoval že za peti zaporedni mandat, vendar večina javnomnenjskih raziskav zmago ob pričakovanju tesnega volilnega izida pripisuje opozicijski stranki Tisza pod vodstvom Petra Magyarja.