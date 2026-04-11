Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
11. 4. 2026,
14.22

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Peter Magyar volitve Viktor Orban Češka Madžarska

Pred volitvami na Madžarskem

Češki premier podprl Orbana: Vedno se je boril za Evropo

Andrej Babiš | Na nedeljskih volitvah se bo Orban potegoval že za peti zaporedni mandat. | Foto Reuters

Dan pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem, na katerih bi premier Viktor Orban po 16 letih glede na javnomnenjske ankete lahko doživel poraz, mu je podporo danes izrazil češki premier Andrej Babiš. Na omrežju X je v angleščini sporočil, da je Orban najboljša izbira za stabilnost države in madžarske nacionalne interese.

"V nemirnih časih je izbira stabilnosti in preizkušenega vodstva pomembnejša kot kdaj koli prej," je zapisal 71-letni češki premier, ki velja za Orbanovega tesnega zaveznika, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ocenil je, da Orban ne samo, da je vedno branil madžarske državljane in nacionalne interese, temveč se je tudi vedno boril za Evropo, ki temelji na "miru, suverenih narodih, suverenih državah članicah, konkurenčnosti".

Tarča kritik

V Evropski uniji je bil sicer Orban že večkrat tarča kritik zaradi kršenja demokracije in pravne države med svojo vladavino, kot tudi zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, čigar stališča je med drugim širil v medijih, ki jih nadzira. Tako Orbanova stranka Fidesz kot Babiševo gibanje ANO pa v Evropskem parlamentu pripadata skrajno desni skupini Domoljubov za Evropo (PfE).

Na nedeljskih volitvah se bo Orban potegoval že za peti zaporedni mandat, vendar večina javnomnenjskih raziskav zmago ob pričakovanju tesnega volilnega izida pripisuje opozicijski stranki Tisza pod vodstvom Petra Magyarja.

Viktor Orban v Oplovi tovarni v Nemčiji leta 2011
Novice Je na Madžarskem vsega konec? To se je zgodilo Orbanu.
naftovod Družba
Novice Čez noč radikalnih sprememb ne bo, država je odvisna od Rusije
viktor orban, vladimir putin
Novice Viktor Orban se ponuja Putinu: Naj bom tvoja miška
Peter Magyar volitve Viktor Orban Češka Madžarska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
