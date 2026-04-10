Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 4. 2026,
19.23

Državni zbor predsednik Zoran Stevanović Gibanje Svoboda Borut Sajovic

Petek, 10. 4. 2026, 19.23

"Izvolitev Stevanovića je eklatanten primer politične korupcije"

Redna seja Državnega zbora | Borut Sajovic meni, da Stevanović ne bo imel veliko časa za učenje vodenja DZ, zato si želi, da bo osnove hitro osvojil. | Foto Ana Kovač

Začasni vodja poslancev Svobode Borut Sajovic meni, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića na čelo DZ "eklatanten primer politične korupcije, kako nekoga pridobiti za svoje cilje". Dodal je, da bi si po 35-letni zgodovini države zaslužili več enotnosti in povezovanja, da bi na ključne funkcije umestili ljudi z največ znanja, modrosti in izkušenj.

Sajovic je povedal, da so v poslanski skupini Svoboda kljub vsemu ohranili pokončno držo, saj je vseh 29 poslancev glasovalo proti. "Tako bo tudi naše nadaljnje delo v dobrobit državljank in državljanov," je dodal.

Je sestavljanje nove vlade Roberta Goloba končano? 

Na vprašanje, ali je sestavljanje nove vlade Roberta Goloba končano, je Sajovic odgovoril, da je današnje glasovanje zagotovo pomembna prelomnica, ki ima z 48 glasovi tudi pomembno politično sporočilo.

O tem, ali je še smiselno, da prvak relativne zmagovalke volitev Svobode še nadaljuje pogovore za oblikovanje koalicije, pa je povedal, da se je o prihodnosti vedno treba in vredno pogovarjati.

Sajovic: Stevanović ne bo imel veliko časa za učenje

Sajovic meni, da Stevanović ne bo imel veliko časa za učenje vodenja DZ, zato si želi, da bo osnove hitro osvojil. Predvsem pa želi, da se novi predsednik DZ usmeri v prihodnost in odmakne od preteklih izjav, ki niso bile državotvorne, v korist ugleda države in zavezništva. "Od tega se bo pač treba distancirati in povedati, da je nekdo z novo funkcijo postal nov človek," še meni Sajovic.

Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V SD ter poslanski skupini Levice in Vesne glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so že v razpravi napovedali, da bodo glasovali proti. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus.

Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno nakaže obrise prihodnje koalicije.

