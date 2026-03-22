V Lake Placidu znova najboljša Švedinja

Sezono so končale tudi smučarske tekačice. Tudi tretja zmaga v ženski konkurenci pa roma na Švedsko. V finišu 20-kilometrske tekme je imela največ moči Jonna Sundling, ki je za 3,5 sekunde ugnala junakinjo petkove in sobotne tekme, rojakinjo Linn Svahn, ki se je tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom.

Švedinjama je družbo na zmagovalnem odru delala izkušena Norvežanka Heidi Weng, ki je bila od drugega mesta oddaljena 0,7 sekunde.

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, Američanka Jessie Diggins, to je že njen četrti globus za seštevek, je na domači tekmi, s katero se poslavlja od tekmovalnega športa, zasedla 12. mesto.

Štiriintridesetletna Američanka je pričakovala več, a je nekaj sto metrov pred ciljem padla. Na zadnjem merjenju vmesnega časa je bila na petem mestu, vsega 0,3 sekunde za kasnejšo zmagovalko iz Švedske.

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startu. Kot vse ostale se bodo po krajšem premoru začele pripravljati na novo sezono 2026/27, ki se bo konec novembra začela v Ruki.