Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
22. 3. 2026,
20.48

32 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Linn Svahn Jonna Sundling smučarski tek Lake Placid

Nedelja, 22. 3. 2026, 20.48

32 minut

Smučarski tek, 20 km prosto, skupinski start, ženske (Lake Placid)

V Lake Placidu znova najboljša Švedinja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonna Sundling | Jonna Sundling je je za 3,5 sekunde ugnala junakinjo petkove in sobotne tekme, rojakinjo Linn Svahn. | Foto Guliverimage

Jonna Sundling je je za 3,5 sekunde ugnala junakinjo petkove in sobotne tekme, rojakinjo Linn Svahn.

Foto: Guliverimage

Sezono so končale tudi smučarske tekačice. Tudi tretja zmaga v ženski konkurenci pa roma na Švedsko. V finišu 20-kilometrske tekme je imela največ moči Jonna Sundling, ki je za 3,5 sekunde ugnala junakinjo petkove in sobotne tekme, rojakinjo Linn Svahn, ki se je tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom.

Švedinjama je družbo na zmagovalnem odru delala izkušena Norvežanka Heidi Weng, ki je bila od drugega mesta oddaljena 0,7 sekunde.

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, Američanka Jessie Diggins, to je že njen četrti globus za seštevek, je na domači tekmi, s katero se poslavlja od tekmovalnega športa, zasedla 12. mesto.

Štiriintridesetletna Američanka je pričakovala več, a je nekaj sto metrov pred ciljem padla. Na zadnjem merjenju vmesnega časa je bila na petem mestu, vsega 0,3 sekunde za kasnejšo zmagovalko iz Švedske.

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startu. Kot vse ostale se bodo po krajšem premoru začele pripravljati na novo sezono 2026/27, ki se bo konec novembra začela v Ruki.

Linn Svahn Jonna Sundling smučarski tek Lake Placid
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.