Klaebo se je utrdil v skupnem seštevku turneje, "poslavljajoča se" Diggins nadaljuje sijajno

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je dobil današnjo zasledovalno 20-kilometrsko tekmo smučarjev tekačev v klasičnem slogu v italijanskem Dobiaccu. S 103. zmago v svetovnem pokalu je Norvežan utrdil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in na letošnji novoletni seriji Tour de Ski. Američanka Jessie Diggins , za katero je to zadnja sezona, je bila po silvestrski zmagi na petkilometrski tekmi s skupinskim startom najboljša tudi na prvi dan leta 2026 na 20-kilometrskem zasledovanju v klasičnem koraku.

Tekači bodo Tour de Ski nadaljevali s sprintom na olimpijskem prizorišču v dolini Fiemme. Klaebu se nasmiha rekordna peta zmaga, štirikrat je bil na tej seriji najboljši tudi Švicar Dario Cologna. V tem trenutku pa ima Norvežan 51 sekund prednosti pred rojakom Mattisom Stenshagnom.

Drugo mesto na današnji tekmi je osvojil drugi Norvežan Lars Heggen, tretje pa Šved Edvin Anger. Na šesto mesto je zdrsnil presenetljivi zmagovalec četrtkove petkilometrske tekme s skupinskim startom Američan Gus Schumacher.

Slovenci so v zasledovanju svoje uvrstitve malo izboljšali. Vili Črv je napredoval na 57. mesto, Miha Šimenc na 58., Nejc Štern pa je bil 71. Črv je s 57. mestom najvišje uvrščeni Slovenec na Tour de Ski, v skupnem seštevku svetovnega pokala je najboljši Nejc Štern na 95. mestu.

Jessie Diggins najboljša tudi v zasledovanju

Ameriška smučarska tekačica Jessie Diggins je dobila tudi novoletno tekmo serije Tour de Ski. Po silvestrski zmagi na petkilometrski tekmi s skupinskim startom je bila prvi dan leta 2026 najboljša tudi na 20-kilometrskem zasledovanju v klasičnem koraku.

Američanka je pred zadnjima dvema etapama v dolini Fiemme naredila nov korak k skupni zmagi na Tour de Ski, utrdila pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Do 30. zmage v svetovnem pokalu je prišla s solo tekom od starta do cilja.

Jessie Diggins se veseli nove zmage. Foto: Reuters

V seštevku turneje ima Diggins zdaj 1:36 minute prednosti pred danes drugouvrščeno Švedinjo Moo Ilar. Nova tretja pa je avstrijska veteranka Therese Stadlober, ki osvojila tretje mesto na današnji tekmi, potem ko je izgubila zaključni sprint s Švedinjo. Napredovala pa je tudi zato, ker doslej drugouvrščena Norvežanka Astrid Oeyre Slind zaradi bolezni danes ni več nastopila.

Edina Slovenka na tekmi Anja Mandeljc je v zasledovanju napredovala iz 48. na 39. mesto. Tudi skupnem seštevku turneje je 39., za vodilno Diggins pa zaostaja 5:26 minute.

V soboto tekmovalke v dolini Fiemme čaka najprej sprint in nato le še zaključni vzpon ne Alpe Cermis.