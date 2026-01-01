Zmagovalka druge in hkrati zadnje tekme turneje dveh večerov v Oberstdorfu, ki so jo zaznamovale zahtevne vetrovne razmere, je Abigail Strate. Kanadčanka se veseli svoje premierne zmage svetovnega pokala. Zgodovino je z drugim mestom pisala Kitajka Ping Zeng, tretja je bila Nemka Selina Freitag. Tik pod stopničkami je končala zmagovalka turneje Nika Prevc, ki je bila po prvi seriji šele 17., v finalu pa po odličnem nastopu napredovala na četrto mesto in še tretjič zapored osvojila turnejo. Nika Vodan je po prvi seriji zasedala drugo mesto, v finalu pa nazadovala na deseto. Predvideno je, da od prihodnje sezone skakalke tekmujejo na turneji štirih skakalnic, kot je to že desetletja tradicija pri skakalcih.

Končana je tretja izvedba mini turneje dveh večerov in še tretjič se skupne zmage veseli Nika Prevc, pa čeprav ji po polovici v Oberstdorfu ni kazalo najbolje. V prvi seriji tekme, ki so jo zaznamovali zahtevni pogoji - nekatere skakalke so prejele tudi več kot 30 točk vetrovnega pribitka -, je pristala pri zgolj 105 metrih in imela enak izkupiček kot njena tekmica v paru Juki Ito, tako da sta obe napredovali, a šele s 17. mesta.

Prevc je nato v finalu, v katerem je morala hitro na vrh skakalnice, pokazala, da v kaotičnih razmerah zna ohraniti mirno kri. Z najdaljšim skokom finalne serije je vztrajno pridobivala mesta in končala tik pod zmagovalnim odrom, od katerega jo je ločilo le 0,7 točke.

Čeprav tokrat ni skočila na stopničke, pa je bila njena predstava dovolj za skupno zmago na turneji. V seštevku te je imela na koncu kar 22,4 točke več od druge na turneji Seline Freitag, tretja pa je bila po obeh tekmah danes osma Nozomi Marujama.

20-letnica je še tretjič osvojila turnejo dveh večerov. Foto: Reuters

"V prvi seriji sem bila preveč agresivna, a na koncu se je super izšlo"

"Zelo dobro sem, malo sem še pod vplivom prve serije, zelo se mi je mudilo na vrh za finale. Drugi skok je bil veliko boljši kot prvi. Res da je močno pihalo v hrbet, a bila sem preveč agresivna, kar me je kaznovalo. V finalu sem si rekla, da grem na polno, saj nimam česa izgubiti. Super se je izšlo. Tretja skupna zmaga zapored pa je sploh super," je po koncu turneje v izjavi za nacionalno televizijo dejala Prevc.

Abigail Strate je vknjižila prvo zmago. Foto: Guliverimage

Strate prvič zmagala, Zeng se je podpisala pod prve kitajske stopničke

Zmagovalni oder je danes postregel s kar nekaj najboljšimi rezultati v karieri. Premierne zmage se veseli Kanadčanka Abigail Strate, ki je do te prišla s sijajnim prvim skokom, ko je skočila do daljave tekme 136 metrov.

Prednost je znala zadržati in na koncu za 10,5 točke prehitela najbližjo zasledovalko Ping Zeng. Ta je poskrbela za prve ženske kitajske stopničke svetovnega pokala. To ji je uspelo z odličnim finalnim skokom 126,5 metra, s katerim je z devetega mesta napredovala na drugo.

Ping Zeng se je z drugim mestom podpisala pod prve kitajske stopničke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Na najnižji stopnički je stala domačinka Selina Freitag, sicer četrta po prvi seriji. Med prvo trojico je napredovala po slabšem skoku Nike Vodan, ki je po prvi seriji zasedala drugo mesto, nato pa nazadovala na deseto.

Vodan: Grenko-sladki občutki

"Po prvem skoku je res dobro kazalo. Škoda. Dobro iztočnico sem imela, nisem je izkoristila, ampak moram to vzeti v zakup, saj je bila danes res težka tekma. Veter se je obračal oziroma kar precej nagajal že v prvi seriji. Bolj kot v drugi. Iskreno sem imela ob prvem skoku tudi srečo, uspel mi je dober skok, rezultat je bil temu primeren. Drugi skok pa sem bila pozna in ga lahko pozabim in grem naprej. Grenko-sladki občutki. Vesela sem za prvi skok ... Deseto mesto sicer ni slabo, ne vem, zakaj sem trenutno tako čustvena, a menim, da je to posledica tega, da sem že malo začutila, da obstaja možnost, da sem na stopničkah," pa je misli v mikrofon TV Slovenije strnila Vodan.

Nika Vodan je bila po prvi seriji druga, na koncu pa zasedla deseto mesto. Foto: Reuters

Na tekmi je nastopila še tretja slovenska predstavnica Maja Kovačič, ki pa je v paru z Vodan priznala premoč rojakinji in se ni uvrstila v finale. Brez tekme je s 34. mestom v kvalifikacijah ostala Katra Komar.

Tepeš: Prevc v finalu pokazala, kako vrhunska je Jurij Tepeš Foto: Aleš Fevžer

"Po prvi seriji ni kazalo najbolje. Takšne stvari se v skokih dogajajo. Jaz sem upal, da se kaj takega ne bo zgodilo letos, a se je. Že dve tekmovali pred Niko sem vedel, da so pogoji zelo težki, žirija ni ukrepala z zvišanjem naleta. In ko so pogoji težki, rampa pa prenizka, nastanejo prevelike razlike, da bi jih lahko nadoknadil, tudi z res izvrstnimi skoki. A moram reči, da je Nika Prevc oddelala res dobro, ohranila je mirno glavo in pa v drugi seriji dokazala, kako vrhunska je. Pomembno je, da ohrani mirno glavo, menim, da smo jo uspešno umirili, tako da super. Nika Vodan v prvi seriji z res odličnim skokom, v drugi z majhno napako, ki ji je odnesla oder za zmagovalke. Vseeno bi jo pohvalil. Glede na to, da je na treningih skakala slabo, se je nato dvignila. Če bi ji to ponudili pred tekmo, bi zagotovo sprejela," pa je v pogovor za nacionalno televizijo razmišljal glavni trener Jurij Tepeš.

Prevc vse bližje Marujami Japonka Nozomi Marujama je po osmem mestu zadržala rumeno majico vodilne skakalke zime, a se ji je Prevc približala na vsega 36 točk.

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v avstrijskem Beljaku.

Izidi 1. Abigail Strate (Kan) 268,2 (136 m/116 m)

2. Zeng Ping (Kit) 257,7 (126,5 m/126,5 m)

3. Selina Freitag (Nem) 257,3 (128 m/118 m)

4. Nika Prevc (Slo) 256,6 (105,0 m/128,5 m)

5. Sara Takanashi (Jap) 256,4 (127,0 m/124,5 m)

6. Anna Odine Stroem (Nor) 254,7 (114,5 m/122,5 m)

...

10. Nika Vodan (Slo) 245,8 (129,0 m/111,5 m)

27. Maja Kovačič (Slo) 94,2 (105,5 m) Turneja dveh večerov: 1. Nika Prevc (Slo) 527,7

2. Selina Freitag (Nem) 505,3

3. Nozomi Maruyama (Jap) 496,9

4. Lisa Eder (Avt) 239,9

5. Abigail Strate (Kan) 225,7

6. Zeng Ping (Kit) 227,1

...

10. Nika Vodan (Slo) 461,8

27. Maja Kovačič (Slo) 173,1

36. Katra Komar (Slo) 76,6 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Nozomi Maruyama (Jap) 902 točki

2. Nika Prevc (Slo) 866

3. Anna Stroem (Nor) 588

4. Abigail Strate (Kan) 569

5. Liza Eder (Avt) 499

6. Selina Freitag (Nem) 436

...

10. Nika Vodan (Slo) 353

34. Maja Kovačič (Slo) 34

38. Katra Komar (Slo) 24

49. Tinkara Komar (Slo) 2 Vir: STA

Prihodnje leto novoletna turneja štirih skakalnic tudi za skakalke

Po informacijah iz Avstrije naj bi tekmovalke prihodnjo sezono premierno dočakale novoletno turnejo štirih skakalnic - Oberstdorfu in Ga-Pa se bosta pridružila še Innsbruck in Bischofshofen, tako da naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja.

V slovenskem taboru si želijo, da bi Nika Prevc najkasneje po tekmah v Beljaku prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in se v rumeni majici predstavila na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji, ki bosta na sporedu 10. in 11. januarja.

Prevc najboljša v kvalifikacijah kot na treningu, Vodan in Kovačič skupaj v paru

V kvalifikacijah je nastopilo pet slovenskih tekmovalk. Zmagovalka kvalifikacij je s skokom, dolgim 134,5 metra, postala Nike Prevc, ki lovi tretjo zmago v skupnem seštevku turneje dveh skakalnic. Za 9,8 točke je prehitela vodilno skakalko zime Nozomi Marujamo, za 9,9 pa Anno Odine Stroem.

Na tekmi bosta nastopili še Maja Kovačič, ki je izkoristila razmere, skočila 127 metrov in zasedla 12. mesto, in Nika Vodan (119), ki je bila 19. Maja Kovačič je kvalifikacije končala na 12. mestu, tako da se je v paru pomerila z Niko Vodan. Foto: Guliverimage

Katra Komar (117,5) je bila s 34. mestom prekratka za tekmo, na katero se na tej turneji uvrsti le 30 tekmovalk.

Že pred kvalifikacijami so skakalke opravili dve seriji za trening. V prvi je bila s 133 metri najboljša Nika Prevc, druga je bila Selina Freitag (131), ki je zaostala 3,9 točke, tretja pa Abigail Strate (129) s 4,9 točke zaostanka. Vodilna Nozomi Marujama je skočila 122 metrov in zasedla šesto mesto, Vodan (118) je bila 11., Maja Kovačič (112,5) 31., Katra Komar (100,5) pa 47.

Tudi na drugem treningu je bila najboljša Prevc s 129 metri, 8,9 točke pred Kitajko Ping Zeng, tretja je bila Lisa Eder z 10 točkami zaostanka. Marujama je bila šele 14., Kovačič (115) je zasedla 21. mesto, Vodan (102,5) 32., Komar (108) pa 34.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, kvalifikacije (ž)

