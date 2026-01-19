Kvalifikacijsko obdobje za smučarske skoke za februarske zimske olimpijske igre v Italiji se je v nedeljo končalo. Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je danes objavila uradno razporeditev olimpijskih kvot za posamezne reprezentance, polno kvoto štirih skakalcev imajo zgolj Avstrijci in Nemci, medtem ko so Slovenci in še kar nekaj najmočnejših nacij v tem športu v Predazzo pri treh kvotah. Bodo pa na tekmovanju petih krogov lahko nastopile štiri Slovenke. V primeru, da določena država ne bi izkoristila celotne kvote, so mogoče tudi rezerve.

Letošnje zimske olimpijske igre v smučarskih skokih prinašajo spremembe: moški ne bodo več imeli ekipne tekme, saj jo bo zamenjala superekipna tekma v parih, posledično pa je spremenjeno tudi število tekmovalcev.

Mednarodni olimpijski komite je odločil, da bo v Italiji lahko sodelovalo 50 smučarskih skakalk in 50 skakalcev. Najvišja kvota je tako v moški kot ženski konkurenci največ štiri.

Pri moških je bila polna kvota na voljo le državam, ki so imele štiri skakalce med najboljšimi 25 na prav posebni olimpijski lestvici, za katero so štele točke poletnega grand prixa 2024, svetovnega pokala 2024/2025, poletnega grand prixa 2025 in letošnje sezone svetovnega pokala 2025/2026 do vključno 18. januarja.

V moški konkurenci so si polno kvoto štirih skakalcev zagotovili le Avstrijci in Nemci. Foto: Reuters

V moški konkurenci je polno kvoto štirih skakalcev uspelo doseči le Avstriji in Nemčiji, medtem ko so Slovenci, pri katerih je imel pred sezono največ možnosti za četrto mesto Lovro Kos, a mu ni uspelo, pri kvoti treh skakalcev.

Tri tekmovalce imajo lahko tudi Japonci, Norvežani, Poljaki, Američani, Finci, Francozi, Švicarji in domačini Italijani. Na dva skakalca lahko računajo Estonci, Kazahstanci, Romuni, Turki in Ukrajinci ...

Manj strogi pogoji za skakalke

Pogoji za olimpijski nastop skakalk niso bili tako strogi, tako da lahko kar sedem reprezentanc nastopi s polno kvoto štirih skakalk, med njimi so Slovenija, Avstrija, Finska, Japonska, Nemčija, Norveška in Italija.

Slovenska ženska reprezentanca na OI lahko šteje štiri članice, kar je najvišja kvota. Foto: Luka Kotnik

Že pretekli teden potrdili skakalno peterico Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je na seji pretekli teden imenoval prvih 25 reprezentantov za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano - Cortina 2026, med drugim so potrdili tudi že pet članov skakalne ekipe. Moška je zapolnjena, sestavljajo jo Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc, v ženski sta za zdaj Nika Prevc in Nika Vodan.

Mogoče so rezerve ...

Kot omenja poljski portal skijumping.pl, so pri FIS objavili tudi vrstni red rezerv v obeh konkurencah. Če se nacionalni olimpijski komite odloči, da ne bo izkoristil celotne kvote, se neizkoriščena kvota prenese na najvišje uvrščeno državo na rezervnem seznamu. Slovenija je na seznamu rezerv (moški) na četrtem mestu, pred njo so Norveška, Japonska in Poljska.