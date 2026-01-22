Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

22. 1. 2026,
6.35

1 ura, 16 minut

Četrtek, 22. 1. 2026, 6.35

1 ura, 16 minut

Začenja se glavni del EP, Slovenci na delu v petek

A. T. K., STA

slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki | Slovenske rokometaše v petek čaka tekma z domačini Švedi. | Foto RZS

Slovenske rokometaše v petek čaka tekma z domačini Švedi.

Foto: RZS

Na evropskem prvenstvu v rokometu se bo z današnjimi tekmami v skupini I začel glavni del tekmovanja, ki bo potekal v danskem Herningu in švedskem Malmöju. Napredovanje so si po treh zmagah v prvem delu s popolnim izkupičkom zagotovili tudi Slovenci. Prva tekma jih proti domačinom v Malmöju čaka v petek ob 20.30.

Danes bodo boje za uvrstitev v polfinale, ta bo na sporedu 30. januarja, začeli v skupini I. Ob 15.30 se bodo pomerili Nemci in Portugalci, ob 18. uri sledi obračun Špancev in Norvežanov, za konec sporeda pa še dvoboj prvih favoritov za naslov Dancev proti branilcem naslova Francozom.

V drugi del tekmovanja so z dvema točkama krenili Portugalci, Nemci in Francozi, z ničlo pa Španci, Norvežani in Danci, ki so v zadnjem krogu prvega dela presenetljivo izgubili proti Portugalcem.

V skupini II bodo iz skupine D poleg Slovencev še Švicarji, iz skupine E sta napredovali reprezentanci Švedske in Hrvaške, v skupini F pa sta bili najboljši Islandija in Madžarska.

Slovence v petek čakajo domačini Švedi

Slovenija se bo v prvem krogu drugega dela najprej pomerila s favorizirano Švedsko, ki je po slavju proti Hrvaški v sredo v drugi del odnesla dve točki, tako kot Slovenija.

Švicarji se bodo pomerili z Madžarsko, obe zasedbi sta napredovali brez točk, medtem ko se bodo Hrvati isti dan spopadli z Islandijo, ki ima na računu dve točki po tesni zmagi prvega dela proti Madžarom.

Drugi del tekmovanja s štirimi tekmami za vsako izbrano vrsto bo trajal do 28. januarja, polfinalni tekmi in obračun za 5. mesto bodo 30. januarja v Herningu, kjer bosta tudi finale in tekma za 3. mesto 1. februarja.

Četrtek, 22. januar: 

Lestvice:

Drugi del:

Prvi del:

