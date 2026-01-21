Lovska družina Col je delila zanimiv posnetek nočnega dogajanja v naravi. Mrzla noč je poskrbela za to, da je stoječa voda zamrznila in ustvarila naravno drsališče za divje živali. Te se, kot je razvidno s posnetka, na novi podlagi niso najbolje znašle, povzročila jim je precej preglavic.

Lovska družina Col je delila posnetek nočnega dogajanja na stoječi vodi oziroma malce večji luži, ki je ob mrzlih nočnih temperaturah zamrznila in ustvarila naravno drsališče. Na posnetku, ki ga je zabeležila njihova stacionarna kamera, lahko opazimo, kako sta se čez zamrznjeno površino sprehodili kuna in lisica. Sploh prva izmed njiju je imela pri tem kar nekaj težav.

"Mrzla noč je očitno opravila svoje in pripravila popolno 'drsališče' tudi v predelih našega lovišča. Kuna ni izgubljala časa – takoj, ko je ugotovila, da je led dovolj trden, je z nekaj piruetami in akrobatskimi skoki otvorila sezono umetniškega drsanja, medtem ko je bila lisica pri prečkanju zaledenelega kala vseeno previdnejša," so v humornem zapisu pojasnili v Lovski družini Col. Še naprej so nadaljevali v šaljivem tonu in dodali retorično vprašanje: "Se tale kuna morda pripravlja na prihajajoče zimske olimpijske igre?"

Kali (ponekod tudi lokev ali lokva) so majhne in plitvejše kotanje na kraških tleh, ki so napolnjene s stoječo vodo.

Ker so dnevi in noči v naših krajih v zadnjem obdobju hladnejši, to lahko predstavlja nevarnost tudi za divje živali. Zaradi hudega mraza, globokega snega in pomanjkanja hrane so številne živali izpostavljene tveganju, ki ga v mrzlih dneh poveča že vsako vznemirjenje. Biologi zato opozarjajo, da je zelo pomembno, da jih ne vznemirjamo, saj s tem porabljajo dodatno energijo za beg. Pri hranjenju ptic pa je zelo pomembno, da jih hranimo s pravo krmo. Avtohtone živali (npr. medvedi idr.) so sicer prilagojene na zimo.

Zavod za gozdove ima natančno določeno, koliko krme se sme polagati v ekstremnih razmerah in na katere lokacije. Po zakonu to izvajajo koncesijski izvajalci (lovišča, lovišča s posebnim namenom in lovske družine), da bi jih ljudje vsevprek hranili, pa je prepovedano in celo kaznivo.

Oglejte si še: