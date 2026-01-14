Veste, s čim se ukvarja srčna izbranka smučarskega šampiona Domna Prevca?

Že nekaj časa je javnosti znano, da je srčna izbranka slovenskega smučarskega skakalca Domna Prevca prisrčna Gorenjka Špela Ravnik, ki ga pogosto spremlja ob skakalnicah in podpira pri njegovi športni karieri. Zdaj je Prevčeva izbranka spregovorila tudi o tem, kje sta se z Domnom spoznala in s čim se ukvarja danes.

26-letni smučarski skakalec in trenutno vodilni v svetovnem pokalu smučarskih skokov Domen Prevc in njegova izbranka Špela Ravnik sta v razmerju že nekaj let. Spoznala sta se na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, kjer je Domnu Špela tudi posojala svoje zapiske, po nekaj letih pa je njuno prijateljstvo preraslo v ljubezen.

Nad smučarskimi skoki se navdušuje že od malih nog

"Od malega sem navdušena nad smučarskimi skoki. Hvaležna sem staršem, da so me vozili v Planico na tekme in mi tiste, ki jih nisem mogla obiskati, dovolili gledati po televiziji. Tako sem imela tekmovalce in skoraj vsa prizorišča v malem prstu. In zato sem se na eni izmed kranjskih gimnazij o tem in marsičem drugem zlahka pogovarjala s sošolcem Domnom Prevcem," je za portal Svet24 povedala učiteljica četrtega razreda in izbranka slovenskega šampiona Špela Ravnik.

Njuno prijateljstvo je pred petimi leti preraslo v ljubezen in za Svet24 je Ravnik povedala, da jima kot paru uspeva usklajevati njuni pestri življenji. Pozimi je Domen kot skakalec s smučarsko karavano ves čas na poti. Foto: Mediaspeed

Simpatična Gorenjka, ki prihaja iz Dupelj pri Naklem, pa je tudi velika oboževalka konj in jezdenja, zato tudi svojega od letos "zlatega orla" večkrat prepriča v ta šport, povezan z živalmi.

Ravnik je za Svet24 spregovorila tudi o odnosu s svojo dve leti starejšo sestro: "Včasih sva si bili tudi v laseh, zdaj pa se odlično razumeva in sva zelo navezani druga na drugo ter ves čas v stikih," je povedala komunikativna Gorenjka, ki jo je sicer zanimalo veliko stvari, a ji je bil več kot očitno usojen učiteljski poklic, saj je že kot majhna poučevala druge deklice, zanimale pa so jo fizika, matematika, slovenščina, kemija in drugi predmeti. Prav zato je bila zanjo logična izbira nadaljevanje študija na Pedagoški fakulteti, po opravljeni praksi in zaključku študija pa so ji delo ponudili na eni izmed gorenjskih osnovnih šol, kjer delo učiteljice opravlja še danes.

Mladi par se skupaj pojavi na marsikaterem javnem dogodku, predvsem na tistih, ki so povezani s smučarsko zvezo. Tako je Špela Domna spremljala tudi lani v Planici. Foto: Mediaspeed

Že drugo leto v osnovi šoli poučuje četrti razred

"Z veseljem sem sprejela službo kot učiteljica oddelka podaljšanega bivanja. Zdaj že drugo leto poučujem četrti razred in pri tem zelo uživam. Vsak dan je popolnoma drugačen od prejšnjega. Otroci so krasni, radovedni in živahni. Všeč mi je, da mi zaupajo, da se lahko poleg obvezne snovi, ki jo moramo predelati po načrtu, pogovarjamo tudi o drugih stvareh," je še za Svet24 razkrila mlada učiteljica, ki kljub mladosti priznava, da nima težav z avtoriteto.

Otroci vedo, da je dekle Domna Prevca

"Z veseljem mi povedo vse sorte. Sprva sem mislila, da bo šlo težje, vendar sem hitro splavala. Dobro se razumem tudi s starši," je še povedala Ravnik in dodala, da otroci seveda vedo, da je dekle Domna Prevca in jo včasih o tem tudi kaj vprašajo. Tudi učiteljica Ravnik pred njimi ne skriva, ko se kdaj odpravi na tekmo smučarskih skakalcev v tujino, je še priznala za omenjeni portal.

Preberite še: