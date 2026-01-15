Avstrijec razkril: Zmaga nad Domnom Prevcem vredna več kot olimpijsko zlato

Domen Prevc je na zadnji tekmi sezone 2023/24 v Planici zaostal zgolj za Danielom Huberjem. Za slovenskega šampiona se je nato začel vzpon do neslutenih višav, Avstrijec pa se po tisti zmagi ni več vrnil v svetovni pokal. Decembra je oznanil konec kariere, zdaj pa je razkril razloge za svojo odločitev.

Ob koncu sezone 2023/24 je bilo pod Poncami vse v znamenju Petra Prevca in njegovega čustvenega slovesa. Vse do zadnjega je bil velikan smučarskih skokov in slovenskega športa v igri tudi za mali kristalni globus v seštevku smučarskih poletov, a je ta na koncu pristal v rokah Daniela Huberja.

Takrat 31-letni avstrijski skakalec je na finalni dan sezone prišel do svoje tretje zmage na posamičnih tekmah za svetovni pokal, teden dni prej je odlično formo kazal že na letalnici v Vikersundu, prvič pa se je na najvišjo stopničko sam povzpel leta 2022, ko je slavil na zadnji postojanki novoletne turneje v Bischofshofnu.

Tudi Domen Prevc je moral na zadnji tekmi zime 2023/24 priznati premoč Huberju, razlika je bila ogromna. Slovenec je kot najbližji zasledovalec zaostal za 43,4 točke, na tretjem mestu je pristal Poljak Aleksander Zniszczol, njegov zaostanek za zmagovalcem je znašal 49,6 točke. V izteku planiške letalnice je odmevala avstrijska himna, a je bil to hkrati začetek konca, kar zadeva kariero Daniela Huberja.

Daniel Huber je na svoji zadnji tekmi v svetovnem pokalu v Planici slavil prepričljivo zmago. Foto: Guliverimage

V Planici začutil, da je konec

Domen Prevc je po čustvenem slovesu starejšega brata Petra sijajno prevzel štafetno palico – o tem ni danes nobenega dvoma. Na drugi strani pa je bila Huberjeva pot precej drugačna, pravzaprav diametralno nasprotna.

V Salzburgu rojeni skakalec je že pred desetletjem utrpel prvo hujšo poškodbo kolena, strgane križne vezi. "Od takrat s kolenom nisem imel miru," je za poljski portal TVP Sport pojasnil Huber. Težave s kolenskim sklepom so se vztrajno vračale, ob koncu leta 2024 je bila potrebna ponovna operacija, po dolgotrajnem okrevanju pa je Avstrijec septembra lani nastopil le še na dveh tekmah za celinski pokal.

Bolečine v kolenu so bile nenehne, odločitev o koncu kariere je padla prav v Planici. "Pred božičem sem tam treniral, bil sem motiviran, da si priborim mesto na novoletni turneji. Prvi skok je bil soliden, drugi nekoliko slabši, tretji povsem ponesrečen in v izteku sem si rekel, da tega ne želim več početi, da je konec. Koleno, druge težave, doma me medtem čaka čudovita družina – odločil sem se, da je čas, da zaključim kariero," razlaga 33-letni Avstrijec.

Z Avstrijo je Daniel Huber na olimpijskih igrah leta 2022 na ekipni tekmi osvojil zlato pred Slovenijo. Foto: Guliverimage

Čustveno slovo ob koncu novoletne turneje

Kaj je imel Huber v mislih z "drugimi težavami"? "Ko sem bil mlajši, sem se soočal s hormonskim neravnovesjem, pomanjkanjem testosterona. Z leti je postajalo še slabše, spomnim se, da sem bil po olimpijskih igrah leta 2022 prepričan, da gre za depresijo. Izgorel sem, kljub osvojeni zlati kolajni nisem užival," je priznal 33-letnik, ki je kasneje poiskal pomoč psihologa.

"Do neke mere se je stanje izboljšalo. Izpraznjenost in utrujenost sta ostali, energije mi ni dala niti hrana. Družina je vedela, da se mučim, a nihče ni poznal razlogov. Testiranja so potrdila, da gre za hormonske težave, tudi to je eden od razlogov, da sem zaključil kariero. Vedel sem, da za vse to nimam več moči," pojasnjuje upokojeni avstrijski skakalec.

Konec kariere je uradno oznanil tik po božiču, pred začetkom novoletne turneje. Med velikim slavjem Domna Prevca v Bischofshofnu, kjer je Huber prišel do svoje prve zmage, se je dokončno poslovil od karavane svetovnega pokala.

Slavje v Planici pomeni več od zlata

Daniel Huber bo v zgodovino smučarskih skokov med drugim ostal zapisan kot šele drugi skakalec, ki se je od svetovnega pokala na svoji zadnji tekmi poslovil z zmago; pred njim je to leta 1992 uspelo še enemu Avstrijcu Andreasu Felderju.

Leta 2022 se je na Kitajskem veselil tudi olimpijskega zlata. S Stefanom Kraftom, Janom Hörlom in Manuelom Fettnerjem je slavil na ekipni tekmi, avstrijski četverici pa se je najbolj približala Slovenija v zasedbi Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc.

Kot je Huber razkril v pogovoru za poljske medije, mu slavje v Planici, zmaga pred Domnom Prevcem na zadnji dan sezone 2023/24, pomeni več od olimpijskega zlata. "Boril sem se za mali kristalni globus in nisem popustil pod pritiskom. Uspeli so mi najboljši skoki mojega življenja in to na dan, ko je bilo to najbolj potrebno. Takrat sem bil resnično ponosen nase," je pojasnil avstrijski šampion.