Sreda,
14. 1. 2026,
18.33

olimpijske igre Milano Cortina 2026 smučarski skoki

Konec upanja za ruske skakalce: Na OI jih naj ne bi bilo

Mikhail Nazarov na olimpijskih igrah ne bo mogel nastopiti. Foto Guliverimage

Mikhail Nazarov na olimpijskih igrah ne bo mogel nastopiti.

Foto: Guliverimage

Mednarodno športno razsodišče Cas je decembra odločilo, da imajo ruski in beloruski športniki pravico do udeležbe v kvalifikacijskih tekmovanjih za prihajajoče olimpijske igre v Italiji, če izpolnjujejo merila Mednarodnega olimpijskega komiteja za nastop pod nevtralnimi obeležji. A zdaj je bolj ali manj jasno, da ruskih skakalcev na OI ne bo.

Čeprav je Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) trem smučarskim skakalcem Ilji Mankovu, Mikhailu Nazarovu in Danilu Sandrejevu formalno dovolila, da tekmujejo pod nevtralnim statusom, je njihov olimpijski nastop zdaj v praksi nemogoč.

"Nimamo več nobene možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, saj nismo pridobili vizumov in se tako nismo mogli udeležiti kvalifikacijskih tekmovanj," je selektor ruske reprezentance Jevgenij Pleho dejal za tiskovno agencijo TASS.

Potem ko so Rusom prižgali zeleno luč za nastope na tekmah pod okriljem Fis, se jih ti niso udeležili, saj jim ni uspelo priti v Evropo. Tako so izpustili novoletno turnejo kot tudi zadnje prizorišče Zakopane. Za olimpijsko vozovnico bi morali do 18. januarja zbrati določeno število nastopov, a jim to ne bo uspelo.

"Dobili smo informacije, da vizumov ne bomo prejeli prej kot 22. in 23. januarja. Pregledi opreme bi lahko potekali le v Evropi, a tja nismo mogli priti," je o tem, da so se olimpijske sanje dokončno razblinile, še dejal Plehov.

olimpijske igre Milano Cortina 2026 smučarski skoki
