Bizarne govorice o menjavah dvignile nekaj prahu pri Lakersih

V noči na petek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu. Ob 4.30 po slovenskem času bodo gostili Charlotte Hornets. Že danes ob 20.00 pa bo v Berlinu na sporedu obračun Orladno Magic in Memphis Grizzlies. Dallas Mavericks čaka srečanje z Utah Jazz.

"Očitno se nisem počutil stoodstotno, ampak v glavi si vedno želim igrati," je po zadnjem obračunu in zmagi nad Atlanto Hawks, s katero so prekinili niz treh zaporednih porazov, dejal Luka Dončić, ki bo s soigralci tokrat doma pričakal Charlotte Hornets. Za ekipi bo to drugi medsebojni obračun v tej sezoni, prvega so v začetku novembra na gostovanju dobili Lakersi (121:111), Dončić pa je bil z 38 točkami prvi strelec srečanja. Hornetsi so sicer v tej sezoni po 40 odigranih tekmah na 12. mestu vzhoda z izplenom 14-26, Lakersi pa so po 38 srečanjih pri 24 zmagah in 14 porazih.

Charlotte je v koledarskem letu 2026 zmagal na treh od odigranih sedmih tekem, a so dve izgubili za točko, še eno pa za dve. "Vemo, kakšen mora biti naš ekipni duh. Mislim, da smo na obeh straneh igrišča prava ekipa, všeč mi je, kako smo povezani in kakšne temelje gradimo. Kažemo svojo identiteto in tega si želimo še naprej," je pred obračunom z Lakersi dejal trener Charlotta Charles Lee. Charlotte je na zadnjih štirih tekmah zmagal enkrat tako kot Jezerniki.

Dončić kljub bolečinam in poškodbam stiska zobe in pomaga soigralcem. Foto: Guliverimage

Pri Lakersih bodo tudi tokrat pogrešali Austina Reavesa in Adouja Thiera, pod vprašajem pa je zaradi težav s prepono tokrat tudi Jaxson Hayes. Pri Charlottu bo zagotovo manjkal Mason Plumlee, tudi za Mousso Diabateja in Collina Sextona še ni znano, ali bosta nastopila.

Pogovor o menjavah dvignil prah

V zadnjih dneh se je sicer ogromno črnila prelilo predvsem na račun Austina Reavesa in LeBrona Jamesa. Reaves se je v zadnjem času znašel v središču govoric, čeprav ni bil na igrišču, saj še vedno okreva po nategnitvi mečne mišice. To je v veliki meri posledica besed Richa Paula, agenta LeBrona Jamesa, v nedavni epizodi njegovega podkasta "Game Over", v katerem je sodeloval z Maxom Kellermanom.

Austin Reaves Foto: Guliverimage

V epizodi je Paul predlagal, da bi Lakersi lahko razmislili o menjavi Reavesa k Memphis Grizzlies za Jarena Jacksona Jr., saj je menil, da bi bil ta visoki igralec dolgoročno bolj primeren za sodelovanje z Dončićem, vse skupaj pa je, kljub temu da so to le govorice, sprožilo nekaj polemik. Odzval se je tudi James, ki si z Reavesom garderobo deli že pet let. "AR ve, kakšen je najin odnos in kako ga cenim. To ni moje mnenje, to je mnenje Richa, vsak ima svoj pogled. Nikakor pa to ni odraz mojega mišljenja," je dejal James. Poleg Paula so se v središču pozornosti znašle tudi besede Kellermana, ki je zatem dejal, da bi morali Lakersi bolj kot o menjavi Reavesa razmisliti o menjavi Dončića, v prvi vrsti zaradi njegove obrambe, kot je dejal NBA analitik. Navijači Lakersov so sicer odzvali z veliko sarkazma in posmeha.

