Veljavnost digitalnih potrdil se skrajšuje. Kaj to pomeni za podjetja?

15. marca 2026 se bo veljavnost digitalnih potrdil TLS prepolovila, saj se bo skrajšala z zdajšnjih 398 na 200 dni. Gre za prvi korak v postopnem krajšanju njihovega življenjskega cikla, ki se bo po napovedih do leta 2029 skrajšal na le še 47 dni. Sprememba pomeni, da bodo morala podjetja digitalna potrdila obnavljati bistveno pogosteje kot danes.

V večjih organizacijah lahko to pomeni tudi več sto dodatnih ur dela na leto za IT-oddelke, saj digitalna potrdila pogosto varujejo številne sisteme, aplikacije in digitalne storitve.

Ključni element varne komunikacije na internetu

Digitalna potrdila so temelj varne komunikacije na internetu. Potrdilo TLS omogoča šifrirano povezavo med uporabnikom in spletno storitvijo, na primer med brskalnikom in spletno stranjo, ter potrjuje identiteto strežnika.

Uporabljajo se pri zaščiti spletnih strani, komunikaciji med aplikacijami, povezovanju strežnikov in naprav ter pri dostopu do različnih digitalnih storitev. Če digitalno potrdilo poteče ali je nepravilno nameščeno, lahko sistemi med seboj prenehajo komunicirati ali pa posamezna storitev preneha delovati.

Izpadi zaradi poteka potrdil niso redki

Težave zaradi poteka digitalnih potrdil v praksi niso neobičajne. Leta 2023 se je zaradi težave z digitalnim potrdilom pojavil izpad prijav v storitev Microsoft Teams, kar je številnim uporabnikom v Evropi začasno onemogočilo dostop do storitve.

Podoben primer se je zgodil tudi pri napravah Google Chromecast, kjer je potek digitalnega potrdila povzročil težave pri povezovanju naprav s storitvami.

Večji izzivi za upravljanje digitalnih potrdil

Krajši življenjski cikel digitalnih potrdil pomeni večjo potrebo po nadzoru nad njihovim upravljanjem. Organizacije morajo imeti pregled nad tem, kje so potrdila nameščena in kdaj potečejo, sicer se lahko pojavijo nepričakovane motnje v delovanju sistemov.

"Podjetjem priporočamo, da preverijo, ali imajo popoln pregled nad vsemi digitalnimi potrdili v svojem okolju. Velikokrat se izkaže, da organizacije sploh ne vedo, koliko digitalnih potrdil imajo in kje so nameščena. Že eno spregledano digitalno potrdilo lahko povzroči izpad storitve," opozarja Julij Božič, direktor podjetja Smartis.

Po njegovih besedah se organizacije zato vse pogosteje odločajo za avtomatizirane sisteme za upravljanje digitalnih potrdil, ki omogočajo centralni pregled nad potrdili ter samodejno obnovo pred iztekom veljavnosti.