Sreda,
4. 3. 2026,
16.50

digitalizacija zdravstvo AmCham Slovenija Volitve 2026 politika ukrepi

Predstavniki političnih strank na dogodku AmChama o zdravstvu: Potrebni so takojšnji organizacijski ukrepi

AmmCham | Predstavniki posameznih strank so se strinjali, da v digitalni dobi digitalna preobrazba ne bi smela biti več vprašanje prihodnosti. | Foto AmCham Slovenija

Predstavniki posameznih strank so se strinjali, da v digitalni dobi digitalna preobrazba ne bi smela biti več vprašanje prihodnosti.

Foto: AmCham Slovenija

Predstavniki političnih strank so se na današnjem dogodku AmChama strinjali, da sta nujna uvedba obveznega predmeta digitalni jezik v šole in znižanje davka na dolgoročni najem. Razprava je temeljila na AmChamovih priporočilih in stališčih, so sporočili iz zbornice.

Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham) je na soočenju gostila Klemna Boštjančiča (Gibanje Svoboda), Igorja Feketijo (Levica in Vesna), Matevža Frangeža (SD), Marka Lotriča (NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča), Andreja Perca (Resni.ca), Zdravka Počivalška (SDS), Vladimirja Prebiliča (Prerod) in Mirka Požarja (Demokrati Anžeta Logarja).

Razpravljali so o predlogu AmChamovega think-tanka mladih Snežna kepa za uvedbo razvojne kapice, širitvi olajšav za tretji pokojninski steber in posebnih gospodarskih conah. Predlog za znižanje davka na dolgoročni najem na 15 odstotkov so politični sogovorniki po njihovih navedbah soglasno podprli.

Vsak bi zdravstveni sistem prestrukturiral drugače 

Na področju zdravstva, kjer so med težavami opredelili dolge čakalne dobe in absentizem, so se politični predstavniki strinjali, da so potrebni takojšnji organizacijski ukrepi, boljše upravljanje zavodov in učinkovitejša raba obstoječih zmogljivosti. Razlike pa so se pokazale pri vprašanju, kako sistem prestrukturirati, so povzeli.

Digitalni jezik obvezna vsebina izobraževalnega sistema 

Strinjali pa so se, da v digitalni dobi digitalna preobrazba ne bi smela biti več vprašanje prihodnosti. Tako so soglašali, da mora digitalni jezik postati sistemsko vključena in obvezna vsebina izobraževalnega sistema. Skupno sporočilo je bilo po navedbah zbornice, da država želi biti prostor, kjer se spoštuje znanje in kjer ga je mogoče ustvarjati.

Boštjančič je kot motivacijo, zakaj naj mladi izobraženi ostanejo v Sloveniji, izpostavil ustrezne in delujoče javne storitve, Počivalšek razvito infrastrukturo, Frangež visoko kakovost življenja, Požar podjetno državo, Lotrič podporo pri ustvarjanju doma in družine, Perc bližino in družinsko naravnanost, Feketija varnost okolja, Prebilič pa socialno varnost.

