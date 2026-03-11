Trgovec pojasnil, zakaj ni bilo zalog in kaj vse se bo spremenilo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ponudba cene digitalizacija logistika spremembe nakup trgovina Hofer

Hofer, trgovivna, polica, cena, trgovec, kupci | Podjetje je po novem letu v veliki meri digitaliziralo nabavo, logistiko in prodajo. To pomeni predvsem več avtomatiziranega dela in s tem natančnejše ter boljše upravljanje podatkov, naročil in zalog izdelkov v trgovinah, je pojasnil trgovec. | Foto HOFER trgovina d.o.o.

Podjetje je po novem letu v veliki meri digitaliziralo nabavo, logistiko in prodajo. To pomeni predvsem več avtomatiziranega dela in s tem natančnejše ter boljše upravljanje podatkov, naročil in zalog izdelkov v trgovinah, je pojasnil trgovec.

Foto: HOFER trgovina d.o.o.

Bralci so nas opozorili, da so v nekaterih trgovinah Hofer pred časom opazili manjše zaloge, spremenjeno ureditev v trgovinah in tudi drugačne izdelke. Po novem tam tudi ni več mogoče kupiti tobačnih izdelkov, ki so bili na voljo do razprodaje zalog. "Vse to so posledice sprememb v poslovanju, ki jih podjetje izvaja z namenom zagotavljanja boljše nakupne izkušnje," pravijo v družbi, kjer so v zadnjih tednih tudi nadgradili in digitalizirali sisteme v nabavi, logistiki in prodaji. To bo po njihovem mnenju pripomoglo med drugim k boljšemu upravljanju zalog v trgovinah.

Pri znanem trgovcu se v zadnjih tednih dogaja več sprememb, v nabavi, logistiki in prodaji, mnogi kupci pa so opazili tudi že prenovljeno postavitev izdelkov v trgovinah. Ta bo ustreznejša glede na povečano povpraševanje po izdelkih z nižjimi rednimi cenami. 

Položaj se izboljšuje

Digitalizacija na primer kupcem že omogoča, da na njihovi spletni strani preverijo zaloge izdelkov posebne ponudbe po vrstah izdelkov, kar pred tem ni bilo mogoče. Optimizacija postavitve izdelkov bo po njihovem mnenju omogočila še bolj učinkovito delo in lažje dopolnjevanje količin izdelkov. Povpraševanje po izdelkih z nižjo ceno je izjemno, pravijo, zato jih bodo v večji meri namestili na palete ter tako omogočili hitrejše polnjenje in s tem zadostne zaloge. 

"V prehodnem obdobju sicer lahko prihaja do manjše založenosti izbranih izdelkov, za kar se kupcem opravičujemo in jih prosimo za razumevanje, se pa položaj v večini trgovin že izboljšuje." 

Hofer, trgovivna, polica, cena, trgovec, kupci | Foto: HOFER trgovina d.o.o. Foto: HOFER trgovina d.o.o.

Še več poudarka na lastni blagovni znamki 

Še naprej se v trgovinah osredotočajo na izdelke lastnih blagovnih znamk, ki že od nekdaj predstavljajo več kot 90 odstotkov redne ponudbe. Tako imajo ves čas nadzor nad stroški, zaradi česar lahko zagotavljajo tudi nižje cene, in kakovostjo, ki pogosto še presega zakonska določila ali uveljavljene standarde, so navedli.

Ker bodo v prihodnje še okrepili vlaganje v lastne blagovne znamke, to pomeni, da bodo kupci v njihovih trgovinah našli manj izdelkov priznanih blagovnih znamk slovenskih dobaviteljev ali tujih multinacionalk. 

Konec prodaje tobačnih izdelkov

Tobačni izdelki so bili v verigi trgovin na voljo do razprodaje zalog, predvidoma do konca jeseni 2025. Za ta korak so se odločili, ker želijo poenostaviti delovanje in znižati stroške, so še pojasnili. 

"Nižji stroški pa nam omogočajo, da lahko preostale izdelke ponujamo po nižjih cenah. Seveda razumemo, da je lahko ta odločitev neprijetna za nekatere kupce, vendar smo prepričani, da kupci cenijo, da ima od septembra lani že več kot 60 odstotkov izdelkov nižjo ceno," so razložili.

Hofer, trgovivna, polica, cena, trgovec, kupci | Foto: HOFER trgovina d.o.o. Foto: HOFER trgovina d.o.o.

Ne glede na vse spremembe pa cilj diskontnega trgovca ostaja enak, so še poudarili v družbi – odlične cene brez dodatnih pogojev, kot so klubi zvestobe, uporaba aplikacij ali pa kuponi in zbiranje nalepk ter kupovanje na določen dan. 

Hofer, trgovivna, polica, cena, trgovec, kupci | Foto: HOFER trgovina d.o.o. Foto: HOFER trgovina d.o.o.

Zaposleni v Hoferju
Novice Hofer z novim letom občutno zvišal plače
HOFER (5)
Novice Pri tem trgovcu množično nižajo redne cene. Kaj se dogaja?
Ne spreglejte
