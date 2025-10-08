Pri tem trgovcu množično nižajo redne cene. Kaj se dogaja?

Ogromno slovenskih potrošnikov vsak teden prelista letake trgovcev z živili in si označi akcije, kaj, kdaj in kje bodo kupili. V teh dneh pa je mnoge presenetil letak Hoferja, ki se je, kot kaže, odmaknil od kratkotrajnih akcij. "Naš cilj so redne nizke cene vsak dan in omogočanje nakupov brez stresa," pojasnjujejo pri diskontnem trgovcu.

Foto: Hofer

Diskontni trgovec je s svojim novim ukrepom močno odstopil od konkurence. "Naš fokus smo usmerili v nižje redne cene, kar pomeni, da naši kupci akcijske cene dobijo prav vsak dan. In to brez pogojev, brez kartic zvestobe, lovljenja popustov, nakupovanja na točno določen dan, torej brez stresa," pravijo pri največjem diskontnem trgovcu v Sloveniji.

Enake cene v torek ali soboto

Kot potrošniki smo ves čas obkroženi z oglasi, popusti, akcijami – na poti v službo ali domov, med brskanjem po mobilnem telefonu ali gledanjem televizije. Da nakupovanje ne bi bilo le lovljenje akcij in gnetenje po trgovinah ob sobotah dopoldne, so se pri Hoferju odločili za drugačen, bolj enostaven pristop: "Nizke, akcijske cene ne bodo na voljo samo dan ali dva ali en teden, kar zelo otežuje načrtovanje nakupov, temveč vedno. Za kupce tako ne bo več bojazni, da zamudijo popust, ali pritiska, da morajo prav na točno določen dan v tednu uloviti akcijsko ceno."

"Zavedamo se, da je čas denar in da je naša vrednota – enostavnost – vse višje na prioritetni lestvici ljudi v tem hektičnem svetu, polnem dražljajev. Zato jim ponujamo enostavno nakupovanje z nizkimi rednimi cenami in s tem manj stresa ter več časa za stvari, ki so jim res pomembne, kot je preživljanje časa z družino ali prijatelji," izpostavljajo pri Hoferju. Dodajajo, da želijo ob sodelavkah in sodelavcih na prvo mesto vedno postaviti tudi kupce in tako prispevati k še bolj prijetni nakupovalni izkušnji.

Brez izjem, za vse kupce velja enako

Pri tem izpostavljajo še eno prednost za vse kupce: "Vse naše nizke redne cene veljajo za vse kupce, ne samo za imetnike kartice, za tiste, ki so v mobilni aplikaciji aktivirali kuponček, ki so zbrali dovolj nalepk, prišli po nakupe točno v torek ali so določene starosti. Pri nas so nizke cene na voljo vedno in vsem." Bistvo diskontnega trgovca je namreč dobro sodelovanje z dobavitelji, ponudba izdelkov lastnih blagovnih znamk in neprestano optimiziranje delovanja – od procesov, transportnih poti, embalaže do oglaševanja, s čimer so ustvarili prihranke, ki so jih pretopili v nižje cene.

Foto: Hofer

Stavijo na kakovost in nizke redne cene Enako, kot so pomembne nizke cene, jim je pomembna tudi kakovost izdelkov. Pri Hoferju jo zagotavljajo z izdelki lastnih blagovnih znamk, ki jih imajo v redni ponudbi že okoli 90 odstotkov. Kot pojasnjujejo, so pri teh izdelkih vpleteni v celoten proces "od izbora zanesljivih dobaviteljev, kakovostnih sestavin in sestave receptur do neprestanih preverjanj kakovosti na vseh stopnjah razvoja izdelka. V primerjavi z izdelki drugih, priznanih blagovnih znamk imamo pri lastnih ves čas nadzor nad stroški in kakovostjo. Ta pogosto še presega zakonska določila ali uveljavljene standarde in so tako naše zagotovilo za najvišjo kakovost po najboljši Hofer ceni," dodajajo.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.