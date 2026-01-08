Svet lepote ima zanimivo navado, kar je nekoč veljalo za preteklost, se prej ali slej vrne v novi, bolj prefinjeni preobleki. Tokrat se na lepotno sceno vrača trend, ki je močno zaznamoval obdobje med letoma 2012 in 2014. Govorimo o ikonični "bubblegum pink" šminki, barvi, ki je bila nekoč sinonim za igrivost, mladost in brezskrbno samozavest.

Če smo jo v preteklosti povezovali z močno poudarjenimi očmi in ličnicami, se letos vrača v precej bolj preprosti obliki. Namesto pretiranega glamurja jo spremljajo minimalistična ličila, naravna koža in poudarek na svežini.

Zakaj prav bubblegum pink?

Rožnata barva v tem odtenku nosi posebno simboliko. Je nežna, a hkrati opazna. Igriva, a ne naivna. V sodobnem svetu lepote predstavlja ravnovesje med nostalgijo in sodobno estetiko. Prav zato jo vse pogosteje videvamo na modnih pistah, v lepotnih kampanjah in na ustnicah trendseterk, ki prisegajo na naraven, a premišljen videz.

Bubblegum pink danes ni več rezervirana zgolj za mlajše generacije ali specifičen slog. Z ustrezno teksturo postane izjemno nosljiva in univerzalna. Ključ je v zadržanosti in pravilnem kombiniranju.

Foto: Shutterstock

Kako jo nositi leta 2026?

Sodobna različica tega trenda se odmika od popolnosti. Ustnice so lahko rahlo zabrisane, nanos manj natančen, videz pa deluje bolj sproščeno. Šminka v bubblegum pink odtenku pride najbolj do izraza ob:

čisti, sijoči koži brez težkega pudra,

nežno poudarjenih trepalnicah,

naravno oblikovanih obrveh,

minimalističnem stajlingu, kjer barva ustnic prevzame glavno vlogo.

Foto: Shutterstock

Nostalgija, ki deluje sveže

Vrnitev bubblegum pink šminke ni le še en lepotni trend, je poklon preteklosti in dokaz, da se lepota vedno giblje v ciklih. Razlika je le v tem, kako jo interpretiramo danes. Bolj zrelo, bolj umirjeno in predvsem bolj avtentično.

Foto: Shutterstock

Če si želite osvežitve, ki je hkrati nežna in opazna, je to trend, ki ga velja preizkusiti. Včasih je prav kanček rožnate tisti detajl, ki celoten videz naredi brezčasen.

Foto: Shutterstock

