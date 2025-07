Flomaster za ustnice je postal eden najbolj vročih trendov letošnjega poletja, ki ga je internet hitro zagrabil. Deluje kot marker, a je ustvarjen prav za natančno in dolgotrajno obrobo ustnic, brez packanja, brez potrebe po šiljenju in z izjemno obstojnostjo.

Za viralnost je poskrbela Huda Beauty

Trend je v ospredje postavila znamka Huda Beauty, ki je znana po tem, da pogosto narekuje lepotne smernice. Njihov flomaster Lip Contour 2.0 je v nekaj dneh osvojil TikTok in Instagram, saj ponuja eleganten rezultat z minimalno količino truda. Prepričal je tako ljubiteljice minimalističnega videza kot tiste, ki prisegajo na glamurozno ličenje.

Kako uporabiti flomaster za ustnice?

Uporaba je enostavna in hitra. Flomaster zaradi tankega aplikatorja omogoča natančnost, s katero lahko ustvarite naravne ali poudarjene ustnice lahko pa celo videz polnjenih ustnic.

Ključni koraki

Na suhe, čiste ustnice najprej nanesite malo pudra ali korektorja, kar bo podaljšalo obstojnost.

S flomastrom natančno obrobite ustnice, po želji lahko rahlo zabrišete robove s čopičem ali prstom za bolj naraven učinek.

Dodajte šminko ali pa pustite zgolj obrobo.

Flomaster ali svinčnik? Kaj je razlika?

Glavna razlika je v teksturi in končnem videzu. Svinčniki so običajno bolj kremasti, lažje se zabrišejo in so pogosto bolj primerni za polnjenje celotnih ustnic. Flomastri pa ponujajo bolj tanek nanos, pogosto z učinkom mat, ki deluje kot naravna obarvanost ustnic.

Kateri produkt je bolj obstojen?

Flomastri so praviloma bolj obstojni, saj gre za tekočo formulo z bolj pigmentirano barvo, ki se vpije v kožo in se ne razmaže zlahka. Odlični so za vroče dni, večerne izhode in tiste trenutke, ko veste, da se ne boste imeli časa nenehno popravljati.

