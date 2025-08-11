Turistka zmedena zaradi posteljnine, Hrvati se čudijo in pojasnjujejo #video

TikTokerko Jess Biggs iz Avstralije je na potovanju po Evropi, natančneje na Hrvaškem, v njenem najetem apartmaju posteljnina presenetila tako zelo, da se je odločila o tem posneti videoposnetek in ga nasloviti: "Ali ni to najbolj evropska stvar doslej?"

29-letna ustvarjalka na omrežju TikTok Jess Biggs iz avstralske Adelaide je na obisku v Evropi, kjer jo je v enem izmed hrvaških apartmajev posteljnina, ki jo je našla na svoji postelji, tako presenetila, da se je odločila o tem posneti video. "Ali ni to najbolj evropska stvar doslej?" je zapisala ob videoposnetku.

V njem je pojasnila, da je rezervirala garsonjero z zakonsko posteljo, ob tem pa se ni mogla načuditi temu, kakšno posteljnino je dobila. Menila je namreč, da rjuhe za to vrsto postelje niso ustrezne. "Trenutno sem na Hrvaškem in sem rezervirala garsonjero za eno odraslo osebo. Torej, ena odrasla oseba dobi zakonsko posteljo. Namesto rjuh, ki ustrezajo zakonski postelji, pa so mi dali dve enojni rjuhi. Verjetno so to želeli," je smeje dejala Biggs in pokazala, kako je uredila svoje ležišče.

Posteljo je turistka uredila po svoji logiki. Prejela je dve rožnati rjuhi, eno, ki je sicer namenjena za pokrivanje, je položila na rjuho (ki je že bila na postelji) in nameravala ležati na njej, z drugo rjuho (iste barve in dimenzije) pa se je nameravala pokriti.

"Bela je rjuha, rožnata pa je za pokrivanje"

V komentarjih so se takoj oglasili številni Hrvati, ki so hiteli pojasnjevat zadeve. "Rožnata stvar je za pokrivanje ponoči. Bela stvar je jogi rjuha," je zapisal eden izmed komentatorjev, sledili pa so še podobni komentarji: "Bela je rjuha, rožnata pa je za pokrivanje vsakega posameznika. Tako spimo poleti, z lahkimi odejami." "Da, tvoja rjuha (za jogi) je že na postelji, bela. Tvoja odeja (oziroma rjuha za pokrivanje) je rožnata, ker je ponoči zelo vroče," je dodal drugi.

Še en komentator je trdil, da je to hotelski standard. "Ločene rjuhe. Niso vsi v zakonski postelji par. Lahko bi rezervirali s prijateljem, zato bi bilo priročno, če bi imeli svojo rjuho. Kajne? Pozdrav od hrvaškega gostitelja," je še zapisal.