A. Ž.

Je to speči velikan, ki lahko ustavi Putina?

Vladimir Putin | Bi si Putinova Rusija upala groziti Evropi oziroma EU, če bi ta delovala kot geopolitična enota? | Foto Guliverimage

Bi si Putinova Rusija upala groziti Evropi oziroma EU, če bi ta delovala kot geopolitična enota?

Foto: Guliverimage

Usklajevanje in mobilizacija obstoječih virov bi Evropo spremenila v svetovno velesilo. Da to Evropi oziroma EU ne uspeva, so v veliki meri krivi ozkosrčni evropski tehnokrati, je prepričan ameriški politični analitik Matthew C. Klein.

Evropa oziroma EU zadnje čase trepeta pred tem, kar bo rekel ali storil ameriški predsednik ZDA Donald Trump. Jo bo zaradi ruske nevarnosti pustil na cedilu? Jo bo celo zavestno prepustil Vladimirju Putinu? Si bosta Trump in Putin razdelila Evropo?

Zakaj se EU s 450 milijoni prebivalci boji Rusije?

Nad tem zmajuje z glavo v Nemčiji delujoči ameriški politični analitik in komentator Andrew Danison. "Zakaj 450 milijonov premožnih Evropejcev potrebuje 340 milijonov Američanov, da se zaščiti pred 140 milijoni Rusov?" se je vprašal v eni od oddaj na nemški javni radioteleviziji ZDF.

Ruska vojska v Arktiki
Novice Umik Rusije. "To je konec nekega obdobja."

Podobno premišljuje tudi ameriški politični in ekonomski analitik Matthew C. Klein na svojem računu na spletni platformi Substack. Evropa ima veliko večje število prebivalcev kot ZDA (približno 500 milijonov v primerjavi s približno 340 milijoni) in gospodarstvo, ki je veliko večje od kitajskega (26 bilijonov dolarjev oziroma 22,2 bilijona evrov v primerjavi z 21 bilijoni dolarjev oziroma 17,9 bilijona evrov). Pri 500 milijonih Evropejcih je Klein verjetno seštel prebivalstvo EU in Velike Britanije.

Speči velikan, ki za zdaj še ni geopolitična enota

Evropa, ki jo Klein označuje za spečega velikana, ima tudi velik in tehnološko visoko razvit proizvodni sektor s svetovnimi proizvajalci v letalstvu, ladjedelništvu, farmaciji, strojnem orodju, motornih vozilih in orožju. Če bi bili pomembni le materialni vidiki, bi bila Evropa vojaška velesila, trdi Klein.

Andrew Denison o tem, zakaj se 450 milijonov prebivalcev EU boji 140 milijonov Rusov:

Vendar ta potencial ostaja neizkoriščen, ker Evropa ne obstaja kot geopolitične enota. Namesto močne in neodvisne celine, ki bi lahko zagotovila življenja in svoboščine svojih državljanov, je Evropa razdeljena na ducate držav, ki so vse posamično premajhne, ​​da bi se lahko uprle zunanjim grožnjam.

Evropska neravnovesja

Težave še poslabšuje neskladje med tem, kje je mogoče najti vojaške vire in kje so ti najbolj potrebni. Prav tako je relativno majhno prekrivanje med evropskimi območji, ki imajo velik presežek v plačilni bilanci (večinoma na severu celine), območji s proizvodno zmogljivostjo (večinoma v središču), območji z največjim številom sicer nezaposlenih moških v dobi, ko so sposobni za vojno (več na jugu) in območji, kjer ima Evropa svoje frontne črte (večinoma, čeprav ne izključno, na vzhodu), ugotavlja Klein.

Joschka Fischer
Novice Temačna prerokba za Trumpa. To se mu bo zgodilo.

Posledica tega je, da Evropejci ne morejo zaščititi svojih interesov pred pohlepnim sosedom (Rusijo, op. p.) in vse bolj nezanesljivim zaveznikom (ZDA, op. p.). Vendar je to po Kleinovih besedah rešljiv problem. Evropejci lahko mobilizirajo svoje obilne finančne in realne vire ter jih, če se tako odločijo, uporabijo tam, kjer so najbolj potrebni.

Ali evropske elite blokirajo politične inovacije?

"In čeprav je morda izziv prepričati evropsko javnost, da so njihove skupne težnje in strahovi pomembnejši od njihovih relativno nepomembnih razlik, to ni najbolj pereča ovira. Največja neposredna ovira je, da evropske elite blokirajo tiste vrste političnih inovacij, ki so potrebne, da bi celina dočakala ta trenutek," poudarja Klein.

Klein je prepričan, da ima Evropa zlasti tri šibke točke:

  • Nacionalne evropske vojske niso dovolj usklajene pri odločitvah o namestitvi in ​​nabavi.
  • Evropska komisija je pripravljena zadušiti nemško prizadevanje za ponovno oborožitev in naložbe, še preden bo to obrodilo sadove.
  • Evropska centralna banka (ECB) nenehno spodkopava prizadevanja vlad za uporabo zamrznjenih sredstev ruske države za podporo Ukrajincem.
Vladimir Putin
Matthew C. Klein Evropska unija Evropa Vladimir Putin
