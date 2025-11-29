Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
29. 11. 2025,
20.23

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
sankcije Rusija Kitajska Norilsk Vladimir Putin Vladimir Potanin

Sobota, 29. 11. 2025, 20.23

42 minut

Slabe novice za Putina

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Norilsk | Kitajci lahko pomagajo Norilsk Nicklu, a bodo morali Rusi del proizvodnje preseliti na Kitajsko. | Foto Guliverimage

Kitajci lahko pomagajo Norilsk Nicklu, a bodo morali Rusi del proizvodnje preseliti na Kitajsko.

Foto: Guliverimage

Norilsk Nickel je bil od začetka 90. let prejšnjega stoletja, ko je bil velikanski proizvajalec kovin privatiziran, denarni stroj za vlagatelje, zlasti za Vladimirja Potanina. Danes je oligarh po podatkih Forbesa peti najbogatejši človek v Rusiji z neto premoženjem več kot 25 milijard evrov. A z vojno v Ukrajini so se nad podjetje začele zgrinjati težave.

Prihodki Norilsk Nickla se že nekaj let zapored zmanjšujejo. Konec letošnjega oktobra je podjetje objavilo konsolidirane proizvodne rezultate za prvih devet mesecev leta 2025. Proizvodnja vseh ključnih kovin se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala, piše norveški medij Barents Observer.

Potanin Putinu toži nad težavami

"Delati moramo v težkih razmerah," je Potanin dejal na nedavnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta občasno naroči ruskim oligarhom, naj pridejo v njegovo pisarno in se pogovorijo o stanju v njihovih podjetjih.

Ši Džinping
Novice Iz Kitajske prihajajo skrb vzbujajoči podatki

Izvršni direktor Norilsk Nickla je Putinu govoril o padajočih svetovnih cenah in težavah, ki jih povzročajo sankcije. Težave povzročajo motnje v dobavnih in plačilnih verigah, krepi se potreba po preusmeritvi na nove, neznane trge, je dejal Potanin.

Težave zaradi protiruskih gospodarskih sankcij

Umik dobaviteljev ključne zahodne rudarske opreme zaradi sankcij je Norilsk Nickel prisilil k prehodu na alternativne vire za svoje tovarne v Norilsku. To je glavni razlog za upad proizvodnje, je pojasnil Potanin.

Ruski milijarder Vladimir Potanin (desno) je šef podjetja Norilsk Nickel. Zadnje čase ima njegovo podjetje zaradi zahodnih gospodarskih sankcije vse več težav. | Foto: Guliverimage Ruski milijarder Vladimir Potanin (desno) je šef podjetja Norilsk Nickel. Zadnje čase ima njegovo podjetje zaradi zahodnih gospodarskih sankcije vse več težav. Foto: Guliverimage

Čeprav Norilsk Nickel sam ni neposredno sankcioniran, je na ameriški seznam sankcij vključenih več kot deset podjetij, povezanih z rudarskim in metalurškim velikanom. Sankcije so prizadele tudi Rosatomflot, upravljavec ledolomilcev, ki zagotavlja celoletni prevoz kovin z Arktike.

Padec prihodkov in dobička

Norilsk Nickel je lani zabeležil 13-odstotni padec prihodkov in 37-odstotni padec čistega dobička. V primerjavi z letom 2021 se je dobiček podjetja zmanjšal za štirikrat.

Vladimir Putin in motor
Novice Putinovi peklenski motorji

Z glavnimi proizvodnimi enotami na polotoku Tajmir v Sibiriji in na polotoku Kola v regiji Murmansk je Norilsk Nickel še vedno eden največjih svetovnih proizvajalcev niklja, bakra, paladija in platine.

Norilsk se povezuje s Kitajci

Nikelj, baker in kobalt so ključne kovine v baterijah za električna vozila, pri proizvodnji katerih je Kitajska vodilna v svetu. Potanin je lani dejal, da so v pripravi načrti za ustanovitev skupnega podjetja s kitajskim podjetjem, kar bo pripeljalo do selitve delov talilnice bakra iz Norilska na Kitajsko.

Norilsk, ki ima nekaj več kot 200 tisoč prebivalcev, je za Murmanskom drugo največje mesto znotraj arktičnega kroga na svetu. | Foto: Guliverimage Norilsk, ki ima nekaj več kot 200 tisoč prebivalcev, je za Murmanskom drugo največje mesto znotraj arktičnega kroga na svetu. Foto: Guliverimage

Tudi druga večja ruska podjetja trenutno trpijo zaradi upočasnitve vojno razdejanega gospodarstva. Rusko ministrstvo za delo je poročalo, da je bilo zaradi gospodarskih težav odpuščenih 245 tisoč zaposlenih. V težavah so še posebej podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovin, premoga, avtomobilov, cementa in železnic.

"Rusko gospodarstvo drsi v recesijo"

Strokovnjaki, ki so se pogovarjali za spletni medij Sever.Realii (ta spletni medij je del Radia Svobodna Evropa, op. p.), so povedali, da so zahodne sankcije, visoke obrestne mere za posojila ter upad domačega povpraševanja in uvoza glavni dejavniki, ki negativno vplivajo na rusko industrijo. Isti strokovnjaki menijo, da rusko gospodarstvo drsi v recesijo.

Pripadnika nemške vojske - protiletalska obramba
Novice Nemci in Britanci združili moči: bo novo orožje strah in trepet za Ruse?
Ruski vojaki
Novice Zadnje ure miru v Evropi? To je znano.
Vladimir Putin
Novice Američanov zaupni pogovor s Putinom. Zdaj je razkril vse.
Karl Schlögel
Novice Mož, ki ima slabo novico za Evropo: Smo pred vojno
Marija Šalajeva
Novice Afera v Kremlju: kdo je skrivnostni ljubimec svetlolase Rusinje? #video
Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse
Ši Džinping in Vladimir Putin
Novice "Kitajska ne bo rešila Rusije"
Tucker Carlson, Vladimir Putin, intervju
Novice "Putinu so šteti dnevi"
Christian Freuding
Novice Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je
Striptizeta
Novice Ruska striptizeta razkriva: To počnejo ruski vojaki
B-2
Novice Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov
sankcije Rusija Kitajska Norilsk Vladimir Putin Vladimir Potanin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.