Slabe novice za Putina

Norilsk Nickel je bil od začetka 90. let prejšnjega stoletja, ko je bil velikanski proizvajalec kovin privatiziran, denarni stroj za vlagatelje, zlasti za Vladimirja Potanina. Danes je oligarh po podatkih Forbesa peti najbogatejši človek v Rusiji z neto premoženjem več kot 25 milijard evrov. A z vojno v Ukrajini so se nad podjetje začele zgrinjati težave.

Prihodki Norilsk Nickla se že nekaj let zapored zmanjšujejo. Konec letošnjega oktobra je podjetje objavilo konsolidirane proizvodne rezultate za prvih devet mesecev leta 2025. Proizvodnja vseh ključnih kovin se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala, piše norveški medij Barents Observer.

Potanin Putinu toži nad težavami

"Delati moramo v težkih razmerah," je Potanin dejal na nedavnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta občasno naroči ruskim oligarhom, naj pridejo v njegovo pisarno in se pogovorijo o stanju v njihovih podjetjih.

Izvršni direktor Norilsk Nickla je Putinu govoril o padajočih svetovnih cenah in težavah, ki jih povzročajo sankcije. Težave povzročajo motnje v dobavnih in plačilnih verigah, krepi se potreba po preusmeritvi na nove, neznane trge, je dejal Potanin.

Težave zaradi protiruskih gospodarskih sankcij

Umik dobaviteljev ključne zahodne rudarske opreme zaradi sankcij je Norilsk Nickel prisilil k prehodu na alternativne vire za svoje tovarne v Norilsku. To je glavni razlog za upad proizvodnje, je pojasnil Potanin.

Ruski milijarder Vladimir Potanin (desno) je šef podjetja Norilsk Nickel. Zadnje čase ima njegovo podjetje zaradi zahodnih gospodarskih sankcije vse več težav. Foto: Guliverimage

Čeprav Norilsk Nickel sam ni neposredno sankcioniran, je na ameriški seznam sankcij vključenih več kot deset podjetij, povezanih z rudarskim in metalurškim velikanom. Sankcije so prizadele tudi Rosatomflot, upravljavec ledolomilcev, ki zagotavlja celoletni prevoz kovin z Arktike.

Padec prihodkov in dobička

Norilsk Nickel je lani zabeležil 13-odstotni padec prihodkov in 37-odstotni padec čistega dobička. V primerjavi z letom 2021 se je dobiček podjetja zmanjšal za štirikrat.

Z glavnimi proizvodnimi enotami na polotoku Tajmir v Sibiriji in na polotoku Kola v regiji Murmansk je Norilsk Nickel še vedno eden največjih svetovnih proizvajalcev niklja, bakra, paladija in platine.

Norilsk se povezuje s Kitajci

Nikelj, baker in kobalt so ključne kovine v baterijah za električna vozila, pri proizvodnji katerih je Kitajska vodilna v svetu. Potanin je lani dejal, da so v pripravi načrti za ustanovitev skupnega podjetja s kitajskim podjetjem, kar bo pripeljalo do selitve delov talilnice bakra iz Norilska na Kitajsko.

Norilsk, ki ima nekaj več kot 200 tisoč prebivalcev, je za Murmanskom drugo največje mesto znotraj arktičnega kroga na svetu. Foto: Guliverimage

Tudi druga večja ruska podjetja trenutno trpijo zaradi upočasnitve vojno razdejanega gospodarstva. Rusko ministrstvo za delo je poročalo, da je bilo zaradi gospodarskih težav odpuščenih 245 tisoč zaposlenih. V težavah so še posebej podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovin, premoga, avtomobilov, cementa in železnic.

"Rusko gospodarstvo drsi v recesijo"

Strokovnjaki, ki so se pogovarjali za spletni medij Sever.Realii (ta spletni medij je del Radia Svobodna Evropa, op. p.), so povedali, da so zahodne sankcije, visoke obrestne mere za posojila ter upad domačega povpraševanja in uvoza glavni dejavniki, ki negativno vplivajo na rusko industrijo. Isti strokovnjaki menijo, da rusko gospodarstvo drsi v recesijo.