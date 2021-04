Nevarna zmes ukrajinskih nagic in nesrečnih arabskih princes

Združeni arabski emirati so z nafto in zemeljskim plinom bogata zvezna država, ki je zadnja leta privabila številne zahodnjake. A gospodarsko uspešna država, ki ji v absolutistično-monarhičnem slogu vladajo emirji, ima tudi svojo temno plat.

Združeni arabski emirati (ZAE) v primerjavi s sosednjima arabskima monarhijama – Savdsko Arabijo in Katarjem – veljajo za liberalno muslimansko državo. Savdska Arabija in precej manjši Katar namreč veljata za strogi muslimanski državi, ki sta prežeti z vahabitsko različico islama.

Puščavski emirati, ki obogatijo z nafto

ZAE so zveza sedmih puščavskih emiratov ob Perzijskem zalivu, ki jim vladajo emirji. Nastali so leta 1971, ko se je končal britanski protektorat na tem koncu Arabskega polotoka.

Tako kot druge države na Arabskem polotoku (edina izjema je Jemen) so tudi ZAE zaradi nafte in zemeljskega plina v zadnjih desetletjih izredno obogateli. Bogastvo je privabilo številne tujce, ki zdaj po podatkih Združenih narodov predstavljajo okoli 88 odstotkov prebivalstva. ZAE štejejo skupaj okoli deset milijonov prebivalcev.

Davčni paradiž z visokimi nebotičniki in umetnimi otoki

ZAE so davčni paradiž. Davka na dobiček oziroma dohodnine ni, davek na dodano vrednost pa znaša pičlih pet odstotkov. Največji emirat po površini in drugi po številu prebivalcev je Abu Dabi. Emiratu Abu Dabiju dejansko vlada kronski princ šejk Mohamed bin Zajed bin Sultan Al Nahjan, ki ga je ameriški New York Times leta 2019 razglasil za najmočnejšega arabskega voditelja.

Glavno mesto ZAE je Abu Dabi, ki je obenem tudi glavno mesto emirata Abu Dabi. A gospodarsko najbolj živahen emirat v Združenih arabskih emiratih je Dubaj. Njegovi zaščitni znaki so v zadnjih letih postali nebotičnik Burdž Kalifa in umetni Palmovi otoki (na fotografiji). Foto: Reuters

Največ prebivalcev v ZAE ima emirat Dubaj, ki mu od leta 2006 vlada šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum. Emirat Dubaj šteje okoli 3,4 milijona prebivalcev, znan pa je tudi po svojih umetno zgrajenih otokih ter visokih nebotičnikih, med katerimi je tudi Burdž Kalifa, najvišja zgradba doslej, ki jo je zgradil človek.

Emirati med strogim islamom in liberalnostjo

Emirati veljajo za manj strogo muslimansko državo in so v zadnjih letih uvedli še nekatere liberalne reforme, da bi privabili zahodnjake, tuje turiste in vlagatelje. Tako po novem dovolijo neporočenim parom skupno uporabo hotelskih sob, prebivalci pa prav tako ne potrebujejo več dovoljenja za pitje alkohola.

Vendar zahodnjaki v ZAE še vedno ne morejo početi vsega, kar se jim zdi kot samoumevno v njihovih domovinah. Kot piše spletna stran Euronews, tujce lahko v ZAE zaprejo že zaradi komentarjev in videoposnetkov na spletu, pa tudi zaradi kaznivih dejanj, kot je na primer poljubljanje v javnosti.

Gole Ukrajinke v Dubaju

Golota in drugo "razvratno vedenje" vas lahko staneta do šest mesecev zapora in globe v višini pet tisoč dirhamov (malce manj kot 1.150 evrov). Tudi širjenje pornografskega gradiva se kaznuje z zaporno kaznijo in visokimi globami.

Slečene Ukrajinke v Dubaju:

Pred dnevi so veliko prahu v Dubaju dvignile Ukrajinke, ki so se v mestu gole fotografirale na balkonu ene od dubajskih stolpnic. Mimoidoči so jih fotografirali in posneli, fotografije in posnetke pa širili po družbenih omrežjih. Hitro je prišla dubajska policija in Ukrajinke, enajst po številu, aretirala. Aretirali so tudi ruskega fotografa.

Izgon Ukrajink in ruskega fotografa

Po nekaterih drugih virih je bilo nagic še več. Na eni od fotografij, ki naj bi bile po pisanju britanskega Daily Maila posnete za eno od izraelskih pornografskih strani, je kar devetnajst golih žensk.

Kljub razburjenju muslimanskih domačinov pa so bile dubajske oblasti zelo prizanesljive do Ukrajink in ruskega fotografa. Vse aretirane so oblasti obtožile izdelave pornografije, a na sodišče, na katerem bi jim sodili v duhu šeriatskega prava, jim k sreči ne bo treba, saj so jih kmalu po dogodku izgnali iz države.

Nesrečna princesa Latifa

Ukrajinske nagice so zopet usmerile zanimanje svetovnih medijev na ZAE in še posebej v Dubaj. Emirati so v zadnjih letih tudi zelo zaželen cilj številnih vplivnic z Instagrama, ki se v bikinkah rade fotografirajo ob morju, na umetno zgrajenih otokih ali v razkošnih hotelih.

Šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum je vladar emirata Dubaj ter premier in podpredsednik Združenih arabskih emiratov. Dubaju vlada od leta 2006 naprej. Skupaj je imel doslej kar šest žena, ki so mu rodile 25 otrok. Menda pa ima še nekaj neuradnih žena. Šejk Mohamed je Dubaj in ZAE odprl zahodnemu svetu ter lani sodeloval v pogajanjih za normalizacijo odnosov med ZAE in Izraelom. Trši pristop ima pri reševanju družinskih težav, saj je menda pred leti v hišni zapor dal kar dve svoji hčerki – Latifo in Šamso. Latifa je zdaj stara 35, Šamsa pa 39 let. Foto: Reuters

Toda če si številni želijo priti v Dubaj, pa nekateri za vsako ceno hočejo od tam oditi. Ena od teh je princesa oziroma šejka Latifa, hčerka dubajskega emirja. Latifa je februarja 2018 s pomočjo prijateljev pobegnila iz Dubaja.

Zaprta v vili, ki so jo spremenili v zapor

"Ne dovolijo mi voziti avtomobila, ne dovolijo mi potovati, in sploh ne smem zapustiti Dubaja," je povedala princesa Latifa v videu, ki ga je posnela tik pred pobegom. A pobeg ji je spodletel. Jahto, s katero je hotela pobegniti, so v Indijskem oceanu v sodelovanju z ZAE zajeli indijski komandosi in jo napadli z dimnimi bombami. Komandosi iz Dubaja so nato Latifo omamili in spravili nazaj v Dubaj.

Od takrat od princese Latife ni ne duha ne sluha. Letos je BBC objavil niz videoposnetkov, ki naj bi jih princesa Latifa na skrivaj posnela na svojem telefonu. Na posnetku iz aprila 2019 je povedala, da je zaprta v vili, ki je spremenjena v zapor.

"Sem talka, moje življenje ni v mojih rokah"

Zunaj vile jo straži pet policistov, znotraj zaporniške vile pa sta dve policistki. Latifa v posnetku pravi, da sploh ne sme ven na svež zrak. "Ta video snemam v svoji kopalnici, ker je to edini prostor, v katerem se lahko zaklenem. Sem talka. Nisem svobodna. Sem zasužnjena v tem zaporu. Moje življenje ni v mojih rokah."

Princesa Latifa o svojem ujetništvu:

Njen oče pravi, da dela v njeno dobro. Dubajska vladarska družina pa je sporočila, da je še vedno živa, da se njeno stanje izboljšuje in da se bo v javnost vrnila v primernem času. Združeni narodi so ZAE zaprosili, naj jim dajo dokaz, da je princesa Latifa še vedno živa. Do zdaj tega dokaza naj ne bi bilo.

Beg princese Šamse v Cambridge

Latifa je skušala od očeta pobegniti že leta 2002, a so jo tudi takrat ujeli in jo nato zaprli za več kot tri leta. Latifa pa ni edini šejkov otrok, ki je skušal pobegniti. Leta 2000 je namreč skušala od očeta pobegniti Latifina starejša sestra Šamsa.

Ta je pobegnila v času bivanja na očetovem posestvu v angleški pokrajini Surrey, a so jo leto pozneje očetovi varnostniki ujeli v Cambridgeu.

Malo informacij o princesi Šamsi

V elektronskem pismu, ki ga je poslala pred leti, je Šamsa zapisala: "Ujel me je moj oče. Našel me je s pomočjo nekoga, s katerim sem bila v stiku … Nadme je poslal štiri Arabce. Ti so vame usmerili orožje in mi grozili." Tako kot o Latifi tudi o Šamsi zadnja leta ni veliko informacij.

Šejk Mohamed (oblečen po zahodni modi), princesa Haja in njuno večglavo spremstvo. Fotografija je bila posneta junija 2012 v Angliji, ko je dubajski šejk prišel na ogled konjeniških dirk. Šejk je navdušen jezdec in lastnik številnih plemenitih konj. Leta 2013 je izbruhnil škandal, ko se je razvedelo, da šejkovim dirkalnim konjem dajejo steroide. Šejk je trdil, da nima nič s tem in da je krivec trener Mahmud Al Zaruni. Foto: Guliverimage

Zdaj enainsedemdesetletni šejk ima otroke s šestimi ženami. Najmlajša je princesa Haja iz jordanske kraljeve družine. Z dubajskim emirjem se je poročila leta 2004 in mu rodila dva otroka.

Beg princese Haje

Toda aprila 2019 je imela vsega dovolj in je zbežala v Anglijo. Po pisanju BBC naj bi princesa Haja zbežala zaradi odkritja skrb vzbujajočih podrobnosti o begu princese Latife. Princesa Haja naj bi se tudi bala za svoje življenje.

Londonsko sodišče je lani razsodilo, da je pričevanje princese Haje verodostojno. Sodišče je v svojih ugotovitvah zapisalo, da je šejk Mohamed ugrabil hčerki Šamso in Latifo, ki sta skušali pobegniti od njega, in ju nasilno vrnil v Dubaj, kjer sta zdaj v ujetništvu.

Šejk Mohamed je glede lanskih ugotovitev londonskega sodišča sporočil, da ni mogel sodelovati pri njihovem oblikovanju in zato te enostransko pripovedujejo samo eno plat zgodbe.