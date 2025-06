Žakljevi po pravi drami izločili Crveno zvezdo, za lovoriko proti Partizanu

Za lovoriko lige ABA se bosta v finalu pomerila Budućnost, ki jo kot trener vodi Andrej Žakelj, in Partizan. Črnogorsko moštvo je po pravi drami na domačem parketu s trojko McKinleyja Wrighta ob zvoku sirene z 81:78 premagalo in izločilo Crveno zvezdo. Košarkarji Partizana pa so na odločilni tretji tekmi v seriji s 114:97 ugnali Dubaj z Jurico Golemcem ter Klemnom Prepeličem, ki se je ustavil pri 14 točkah.